Violência doméstica: quando punir não é suficiente

O enfrentamento à violência doméstica exige mais do Estado do que investigar, processar e punir o agressor. Exige, sobretudo, mecanismos capazes de impedir que a violência se repita.

Foi justamente essa compreensão que orientou recente decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao restabelecer a obrigatoriedade de participação de condenados por violência doméstica e familiar em grupos reflexivos de reeducação.

A medida encontra fundamento no sistema de proteção instituído pela Lei Maria da Penha e parte de uma premissa importante: a sanção penal, embora indispensável, nem sempre é suficiente para romper padrões de comportamento que alimentam o ciclo da violência.

Os chamados grupos reflexivos não constituem simples palestras ou reuniões informais. São espaços destinados à responsabilização e à reeducação dos autores de violência, nos quais são trabalhadas questões relacionadas ao comportamento agressivo, às relações de poder, ao respeito, à resolução de conflitos e às consequências da violência para a vítima, para os filhos e para toda a estrutura familiar.

Ao analisar o tema, o ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que a medida pretende ultrapassar o caráter meramente retributivo da pena, criando espaços de diálogo e reflexão capazes de conduzir à responsabilização do agressor e à mudança de comportamento, especialmente com o propósito de evitar a reincidência.

Esse ponto merece atenção.

Responsabilizar não significa apenas impor uma pena. Significa também fazer com que o autor da violência compreenda a gravidade de sua conduta e reconheça padrões que não podem ser naturalizados dentro das relações familiares e afetivas.

É comum que a violência doméstica se desenvolva de maneira progressiva. Controle excessivo, humilhações, ameaças, isolamento, violência patrimonial e agressões físicas podem integrar um ciclo que se repete e, muitas vezes, se agrava. Quando não há mudança efetiva de comportamento, o encerramento de um processo criminal, por si só, não significa necessariamente o encerramento desse ciclo.

Por isso, a decisão do STJ reforça uma dimensão particularmente relevante da Lei Maria da Penha: a legislação não foi concebida exclusivamente para atuar depois da agressão, mas também para prevenir novas ocorrências.

A própria Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de o juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Em maio deste ano, a Quinta Turma do STJ também reconheceu a legitimidade da participação em grupo reflexivo como condição da suspensão condicional da pena, quando adequada ao caso concreto.

Há, contudo, um desafio prático que não pode ser ignorado. Para que uma determinação judicial dessa natureza produza resultados, é necessário que existam programas estruturados, profissionais capacitados e serviços efetivamente disponíveis. Não basta que a legislação preveja instrumentos de reeducação se eles não estiverem acessíveis à população.

Também é fundamental compreender que trabalhar com o autor da violência não diminui a proteção devida à vítima. Ao contrário: são frentes complementares. Proteger quem sofreu a agressão, responsabilizar quem a praticou e buscar evitar novos episódios integram uma mesma política de enfrentamento à violência doméstica.

A mensagem que emerge dessa recente orientação do STJ é clara: romper o ciclo da violência exige proteção, responsabilização e prevenção.

Se você vivencia uma situação de violência doméstica, possui medida protetiva, enfrenta conflitos relacionados à separação, guarda dos filhos ou demais consequências jurídicas decorrentes de uma relação abusiva, procure orientação jurídica especializada. Conhecer seus direitos e compreender quais medidas podem ser adotadas é o primeiro passo para tomar decisões com segurança.