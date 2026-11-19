Em mais um dia de turbulência no mercado financeiro, o dólar avançou pela sexta sessão consecutiva e superou R$ 5,93 nesta quinta-feira (19). A alta ocorreu mesmo após o Banco Central vender US$ 1 bilhão para tentar conter a alta.

A moeda fechou no maior patamar desde abril de 2025, em meio à pressão do mercado financeiro por cortes no orçamento e indicações da equipe ecônomica. Na Bolsa, o Ibovespa recuou 0,69%, influenciado em parte pelas bolsas de Nova York, que também fecharam em queda.

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Ao assinar o decreto que regulamenta a jornada de trabalho 5x2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que parte das críticas contra o governo federal são fruto de um movimento especulativo, encabeçado por agentes econômicos que faturam com a instabilidade.

“Tem gente que quer ganhar dinheiro com a especulação, com a boataria”, disse Lula. “Os caras vão inventando mentira, criando especulação. Então, é importante dizer: cada ministro será indicado por mim, na data que eu quiser. Ninguém vai tirar ou colocar ninguém [por intermédio da] imprensa. E eu não tenho pressa”.

Lula também rechaçou críticas de que o governo não tem compromisso com o equilíbrio fiscal.

“Muitas vezes, o mercado reclama ou está interessado em fazer suas reivindicações. Só que não é o mercado que deseja que tenhamos controle fiscal. Quem deseja isso sou eu. Quem quer a economia séria sou eu”.

Números do dia

Dólar comercial: R$ 5,932 (+1,1%);

Dólar na semana: alta de 4,95%;

Dólar no mês: alta de 9,01%;

Ibovespa: 166.376,43 pontos (-0,69%);

Volume financeiro da B3: R$ 36,17 bilhões.

Ibovespa na semana: queda de 3,53%.

Câmbio

O dólar comercial fechou em R$ 5,932, com valorização de 1,1%. A moeda chegou a superar R$ 5,93 no fim do pregão, mesmo depois da intervenção do Banco Central, que vendeu US$ 1 bilhão em uma operação à vista realizada entre 12h03 e 12h08.

Durante o leilão, a cotação recuou temporariamente para a faixa de R$ 5,85, mas voltou a subir na sequência. O fechamento foi o maior desde 8 de abril de 2025, quando a moeda terminou o dia a R$ 5,9985.

Na semana, encurtada pelo feriado da Consciência Negra, o dólar acumulou alta de 4,95%. No mês, avançou 9,01% e, no ano, 8,13%.

No exterior, o dólar também ganhou força diante de moedas de países emergentes, como os pesos colombiano e mexicano e o rand sul-africano. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante seis divisas fortes, ficou praticamente estável.

Pacote fiscal

O texto, que segue para a Câmara dos Deputados, tem impacto superior a R$ 50 bilhões, segundo estimativas do governo. A votação na Câmara foi pautada para segunda-feira (23).

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que medidas adicionais poderão ser adotadas para assegurar superávits crescentes, mas destacou que a prioridade é aprovar o projeto na Câmara. Mesmo com a aprovação do pacote fiscal no Senado e com as novas manifestações da equipe econômica, a especulação continuou.

Tesouro Direto

O estresse também atingiu o mercado de títulos públicos. O Tesouro Direto suspendeu temporariamente as negociações de parte dos papéis durante a tarde, em razão da forte oscilação das taxas de juros.

A interrupção afetou principalmente títulos prefixados e atrelados à inflação, enquanto Tesouro Selic e Tesouro Reserva permaneceram disponíveis. As operações foram retomadas após a redução da volatilidade.

Bolsa em queda

O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 0,69%, aos 166.376,43 pontos. Durante a sessão, o índice oscilou entre a mínima de 165.833,29 pontos e a máxima de 168.498,42 pontos.

Na semana, o principal indicador da B3 acumulou perda de 3,53%. Em novembro, até o fechamento desta quinta-feira, a queda era de 0,92%.

Em Wall Street, centro financeiro dos Estados Unidos, o ambiente também foi negativo. O Nasdaq (índice das empresas de tecnologia) caiu 2,25%. O S&P 500 (das 500 maiores empresas) recuou 2,02%.

A queda ocorreu apesar da estreia da Anthropic na Nasdaq: as ações da empresa de inteligência artificial fecharam a US$ 97,17, com alta de 17,07% em relação ao preço inicial da oferta pública de ações, de US$ 83. Na B3, o BDR (contrato equivalente ao de ações da empresa estadunidense na bolsa brasileira) da companhia avançou 18,94%.

*com informações da Reuters.

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Com informações da Agência Brasil