IBGE é autorizado a abrir 325 vagas temporárias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização nesta terça-feira (20) para realizar 325 contratações temporárias por meio de processo seletivo simplificado. O órgão terá seis meses para divulgar o edital de abertura dar início ao concurso público.
Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.
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Vagas autorizadas:
- 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
- 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.
A autorização foi concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Portaria nº 70/2026.
As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não o especifica a duração dos contratos.
O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE. As remunerações dos contratados também serão definidas pelo instituto.
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Com informações da Agência Brasil