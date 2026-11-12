Petrobras faz acordo para deter 100% da transportadora de etanol Logum

A Petrobras firmou um acordo para se tornar 100% dona da empresa Logum Logística, que atua no transporte, movimentação e armazenamento de etanol.

A estatal já era proprietária de 30% do capital social da Logum e fechou os termos para pagar R$ 620 milhões pelos demais 70%, que pertencem às empresas Raízen Energia (30%), Copersucar (30%) e Uniduto Logística (10%).

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12), inicialmente por meio de um comunicado a investidores da companhia.

A aquisição depende ainda do cumprimento de condições precedentes previstas no contrato de compra e venda, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão do governo que analisa operações empresariais e fiscaliza o cumprimento das regras de defesa da concorrência.

O pagamento será feito em três parcelas:

R$ 300 milhões no fechamento da operação

R$ 160 milhões após 12 meses

R$ 160 milhões após 24 meses.

Os valores estão sujeitos aos ajustes de preço previstos no contrato.

Logística do etanol

A Logum Logística tem sede no Rio de Janeiro e opera uma rede de dutos com mais de 1 mil quilômetros e terminais em Uberaba (MG), Ribeirão Preto (SP) e Paulínia (SP), que recebem o etanol de unidades produtoras do interior do país pela rodovia.

Em seguida, o combustível é transportado por dutos até os polos de distribuição no estado de São Paulo (Barueri, Guarulhos, São Caetano do Sul e São José dos Campos) e em Duque de Caxias (RJ), além do terminal marítimo da Ilha D’Água, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Desses pontos, o etanol é carregado para navios-tanque, que fazem cabotagem (transporte em embarcações dentro do país) e exportação.

Interesses da Petrobras

De acordo com a Petrobras, a compra posiciona a estatal no principal corredor logístico de etanol do país, e a aquisição apresenta “condições econômico-financeiras atrativas, considerando o crescimento do mercado de etanol, com destaque para a expansão da produção de etanol de milho na região Centro-Oeste”.

A Petrobras destacou que a nova malha de logística promove “relevantes sinergias”, ao possibilitar a integração da malha dutoviária da Logum ao Sistema Petrobras, “com potencial geração de mais valor para os ativos logísticos da companhia”.

A gigante do petróleo afirma que a aquisição é aderente ao plano de negócios da empresa, que prevê a ampliação da atuação em negócios de fontes renováveis e de baixo carbono, “contribuindo para a diversificação rentável do portfólio da companhia”.

Menos emissão

A Petrobras enfatizou que, além de eficiência logística, o transporte por dutos representa menor intensidade de emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global e as mudanças climáticas.

Segundo a empresa, o transporte de 1 milhão de metros cúbicos (m³) por ano por dutos equivale à retirada de aproximadamente 80 carretas por dia das rodovias.

Na safra 2025-2026, a Logum movimentou cerca de 5 milhões de m³ de produtos.

A empresa de logística estima que, até 2030, terá deslocado 1,2 milhão viagens de caminhões, o que deverá evitar a emissão de cerca de 1,4 milhão de toneladas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases do efeito estufa.

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Com informações da Agência Brasil