Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra Argentina

O técnico Arthur Elias convocou 28 jogadoras que defenderão a seleção brasileira de futebol em dois amistosos em casa contra a Argentina em outubro, na penúltima Data Fifa deste ano. Entre as novidades na lista apresentada nesta terça-feira (22) está a goleira Yanne, do Bahia, e o retorno à equipe de três atletas da seleção sub-20 (Kayane, Clarinha e Thaís Lima) - embora convocadas anteriormente, elas ainda não entraram em campo pelo time principal.

O primeiro jogo está programado para o dia 10 de outubro (um sábado), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Três dias depois, as brasileiras encaram as argentinas na Arena Pernambuco, em Recife, às 20h30.

A pouco mais de nove meses para a abertura da primeira Copa do Mundo Feminina de futebol no Brasil, o técnico Arthur Elias destacou a importância do embate contra a equipe sul-americana.

“O confronto contra a Argentina é interessante porque talvez seja o último antes da Copa contra uma equipe sul-americana”, afirmou Elias, durante a coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro. “A Argentina fez uma grande campanha nas eliminatórias e também na Copa América. Então, a gente espera dois jogos bastante difíceis e um estilo diferente que a gente vai pegar nas próximas Data Fifa, então a gente vai aproveita bastante”, pontuou.

O treinador também elencou os critérios utilizados na convocação.

“A performance [nos clubes] é um dos principais critérios; O que o atleta fez conosco dentro da seleção, sem dúvida nenhuma; a projeção desta jogadora para daqui a nove meses, na Copa do Mundo, a gente tenta fazer uma perspectiva com a experiência que temos; e também o momento na temporada. A gente tem calendários diferentes no mundo: México e Europa é um calendário, os Estados Unidos outro tipo de calendário, assim como na Arábia [Saudita]”, detalhou o técnico.

Próximos compromissos até a estreia na Copa

A seleção feminina tem outros dois amistosos agendados contra o Japão, na casa do adversário: no dia 29 de novembro, em Hiroshima, em 5 de dezembro, em Okayama.

No ano que vem, as brasileiras terão duas Datas Fifa, ambas com três amistosos, antes da estreia na Copa do Mundo: a primeira entre 26 de fevereiro e 6 de março, e a outra entre 13 a 24 de abril.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena - Kansas City (EUA)

Yanne - Bahia

Thaís Lima - Benfica (POR)

Carlinha - São Paulo

ZAGUEIRAS

Thaís Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América (MEX)

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Tayla - São Paulo

LATERAIS

Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia - Palmeiras

Bruninha - Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)

MEIO-CAMPO

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Jaqueline - Corinthians

Kaylane - Flamengo

Clarinha - Benfica (POR)

ATACANTES

Kerolin - Barcelona (ESP)

Priscila - América (MEX)

Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Geyse - América (MEX)

Jhonson - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Marília - Cruzeiro

Luany - Atlético de Madrid (ESP)

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Com informações da Agência Brasil