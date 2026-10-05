Campeã do Brasileirão, Carol Gil é convocada para amistosos da seleção

Campeã do Brasileirão Feminino no último sábado (3), a zagueira do São Paulo Carol Gil se juntará à seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina nos dias 10 e 13 de outubro, em Recife e Porto Alegre, respectivamente. A atleta foi convocada pelo técnico Arthur Elias nesta segunda-feira (5) no lugar de Thais Ferreira (Corinthians), cortada da equipe em razão de um desconforto no joelho esquerdo.
Boa parte das 28 convocadas começou a se apresentar no domingo (4) em Porto Alegre, onde ocorrerá a primeira partida no próximo sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira Rio. Já estão na concentração as jogadoras Kaylane, Raíssa Bahia, Bia Zaneratto, Tainá Magalhães, Yanne, Marília, Duda Sampaio, Jhonson, Jaque, Tayla e Carlinha. As demais atletas se unem ao grupo até terça (6).
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O grupo participa das primeiras atividades nesta segunda e terça-feira. A partir de quarta (7), Arthur Elias comanda os treinos no Sesc Protássio Alves, na capital gaúcha, com presença da imprensa nos 15 minutos iniciais. O último deles será na sexta (9) no Beira-Rio.
Programaçãou
Sábado (10)
Brasil x Argentina, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Terça-feira (13)
Brasil x Argentina, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife (PE)
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Com informações da Agência Brasil