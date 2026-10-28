Corinthians é o 1º classificado à final da Libertadores Feminina

Pela sétima vez, o Corinthians está na final da Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (28), as Brabas derrotaram o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 1 no Estádio Casa Blanca, para alcançarem a decisão do torneio, que ocorre em Quito (Equador).

O Timão venceu as seis finais que disputou na história: 2017 (em parceria com o Audax), 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. Em 2020, as alvinegras caíram para o América de Cali (Colômbia) nas semifinais. Dois anos depois, foram surpreendidas pelo Boca Juniors (Argentina) nas quartas de final.

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O Corinthians aguarda o ganhador do confronto entre Cruzeiro e Olimpia (Paraguai), que medem forças ainda nesta quarta, às 21h (horário de Brasília), no mesmo estádio. A final será no sábado (31), novamente no Casa Blanca, em horário a ser anunciado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

?? As atuais campeãs... ???? ?????????? ???????? ?????? ??????! ?? @asbrabas https://t.co/fA1SdBnGOz — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 28, 2026

O Santa Fe saiu na frente. Aos 28 minutos, a atacante Manuela González lançou a bola desde o campo de defesa e acabou encontrando Daniela Garavito em velocidade, nas costas da marcação. A meia invadiu a área e chutou na saída da goleira Lelê. Anulado inicialmente por um suposto impedimento, o gol foi validado após intervenção da arbitragem de vídeo (VAR).

A resposta corintiana veio aos 36. Na sobra de uma bola afastada por Cristina Motta, após lançamento da também zagueira Thais Ferreira, a meia Letícia Monteiro bateu de primeira, da entrada da área, acertando o cantinho esquerdo da goleira Jimena Ospina.

Na etapa final, o Timão chegou ao gol da virada no melhor momento das adversárias. Aos 30 minutos, Letícia Monteiro acionou a volante Duda Sampaio, que tentou o passe de calcanhar, de primeira, na entrada da área. Motta tentou afastar, mas pegou mal e a bola sobrou livre com a lateral Gi Fernandes, que mandou para as redes, decretando o triunfo alvinegro.

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Com informações da Agência Brasil