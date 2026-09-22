Dois anos depois, Corinthians e São Paulo decidem Brasileiro Feminino

O campeão brasileiro feminino de futebol da Série A1 (primeira divisão) começa a ser decidido neste sábado (26). A partir das 16h30 (horário de Brasília), Corinthians e São Paulo fazem o primeiro jogo da final na Neo Química Arena. A volta será no outro sábado (3), no mesmo horário, no Morumbis, também na capital paulista. A TV Brasil transmite as partidas ao vivo.

O Timão chega pela 10ª vez seguida à decisão. Donas de sete títulos e atuais hexacampeãs, as Brabas se classificaram na última segunda-feira (21) ao vencerem o Bahia por 1 a 0 na Neo Química Arena. Foi o mesmo placar do jogo de ida, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo em São Paulo registrou o maior público do futebol feminino em 2026: 9.755 torcedores.

Assim como na terça passada (15), quem balançou as redes foi a atacante Jhonson. As duas partidas tiveram transmissão da TV Brasil.

As Soberanas, por sua vez, garantiram-se na final ao superarem o Flamengo. Após ganharem no dia 12, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, por 3 a 1, as tricolores fizeram 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), no último sábado (19). A atacante Késia fez o gol da vaga, confirmando, também, a campanha são-paulina como a melhor dos finalistas.

FIM DE JOGO NO ESTÁDIO BRINCO DE OURO DA PRINCESA COM AS TRICOLORES PAULISTAS LEVANDO A VITÓRIA NAS SEMIFINAIS DO #BrasileirãoFeminino! ?



Com o gol da Kesia Sena do @SaoPauloFC_Fem as Tricolores Paulistas estão CLASSIFICADAS PARA A FINAL DO BRFEM ?? pic.twitter.com/ve9nWiR5gJ — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) September 19, 2026

Reencontro

Há exatos dois anos, Corinthians e São Paulo estiveram em campo na Neo Química Arena para decidir o Brasileirão Feminino. Naquele 22 de setembro de 2024, o Timão venceu por 2 a 0 diante de 44.529 torcedores, maior público da modalidade em jogos entre clubes no país, conquistando o sexto dos sete títulos nacionais. As alvinegras já tinham ganhado por 3 a 1 no Morumbis. A TV Brasil exibiu os dois compromissos.

Em 2025, as Soberanas deram o troco na Supercopa do Brasil. Depois de um empate sem gols no tempo normal, a decisão foi aos pênaltis. As são-paulinas - que atuaram em casa - venceram por 4 a 3 e ficaram com a taça.

Nas nove finais anteriores, o Corinthians foi mandante do segundo jogo. Pela primeira vez, as Brabas terão de fazer a partida decisiva longe da Fiel. Como no estado de São Paulo os clássicos são disputados com torcida única, o duelo de volta, no Morumbis, terá somente são-paulinos nas arquibancadas. O de ida, na Neo Química Arena, contará apenas com corintianos.

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Com informações da Agência Brasil