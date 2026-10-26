Harry Kane e Alexia Putellas vencem prêmio Bola de Ouro de 2026

O atacante Harry Kane e a meia Alexia Putellas são os vencedores da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football que condecora os melhores jogadores da temporada no futebol mundial. O anúncio dos ganhadores aconteceu nesta segunda-feira (26) no London Palladium, teatro centenário de Londres.
Nascido na capital inglesa, Kane recebeu das mãos do ex-jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno o troféu de maneira inédita na carreira. Ele superou a concorrência dos também atacantes Kylian Mbappé, francês que defende o Real Madrid (Espanha), e Lamine Yamal, espanhol que atua no Barcelona, do mesmo país.
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Somando atuações por Bayern de Munique e seleção da Inglaterra, Kane anotou 73 gols em 65 partidas na temporada 2025/2026, que contempla o período entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Somente pelo clube, onde foi campeão alemão e da Copa da Alemanha, o inglês de 33 anos balançou as redes 61 vezes em 51 jogos. Não à toa, também levou o Prêmio Gerd Müller, de melhor atacante, repetindo 2024.
Já Alexia liderou o Barcelona a quatro títulos na temporada: Campeonato Espanhol, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha e o principal deles: a Liga dos Campeões da Europa. Ela ainda venceu a Liga das Nações da União Europeia de Futebol (Uefa) pela seleção de seu país.
A meia de 32 anos deixou para trás duas atacantes: a polonesa Ewa Pajor, do próprio Barcelona, e a jamaicana Khadija Shaw, do Manchester City (Inglaterra). Foi a terceira vez que ela levou o prêmio - as anteriores foram 2021 e 2022. Após a última temporada, a 14ª dela no time catalão, Alexia deixou o clube para defender o London City Lionesses (Inglaterra).
Entre os homens, o Brasil teve três indicados entre os 30 finalistas. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou na 17ª posição. Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi o 21º, quatro postos a frente do também zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain (França).
No feminino, a única representante do país no top-30 foi Lorena. A goleira do Kansas City Current (Estados Unidos) e da seleção brasileira ocupou o 28º lugar. Ela ainda concorreu ao posto de melhor da posição na temporada, entre cinco finalistas, mas a ganhadora foi a espanhola Cata Coll, do Barcelona.
O futebol brasileiro também marcou presença na eleição de melhor time masculino da temporada. Tetra da Libertadores em 2025, o Flamengo acabou superado pelo Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões da Europa e que conquistou a Copa Intercontinental justamente em cima do Rubro-Negro, nos pênaltis.
Demais vencedores da Bola de Ouro
Troféu Yashin Masculino: Unai Simón - Athletic Bilbao e seleção da Espanha)
Troféu Gerd Müller Feminino: Charlyn Corral - atacante do Pachuca e da seleção do México (50 gols em 49 jogos na temporada)
Time Feminino do ano: Barcelona
Troféu Sócrates (prêmio que reconhece causas sociais): Bukayo Saka, atacante do Arsenal e da seleção da Inglaterra
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Com informações da Agência Brasil