Bombeiros encontram corpo de mulher levada por correnteza

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira (26) o corpo de uma mulher que desapareceu após seu carro ter sido arrastado por uma correnteza no Ribeirão do Pinhal, na zona rural de Pinhalzinho, no interior paulista. Ela estava desaparecida desde a manhã de domingo (25), quando tentou atravessar um trecho alagado em uma ponte.

Agora, o estado de São Paulo já soma 26 mortes em decorrência das chuvas neste ano. No domingo, a Defesa Civil já havia confirmado a morte de duas mulheres que haviam sido arrastadas pela correnteza após tentarem atravessar um córrego no bairro Casa Branca, em Jundiaí.

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As fortes chuvas de domingo provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e outros danos em municípios paulistas.

Em Capivari, por exemplo, os alagamentos chegaram a interditar trechos de nove vias. Dez famílias ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes, enquanto outras três foram acolhidas em abrigo municipal.

Em Guareí, cerca de 50 residências foram atingidas por alagamentos na Rua Alameda Jair Martins Siqueira, deixando cerca de 200 pessoas desalojadas.

Em Rafard, a inundação do Rio Capivari provocou alagamentos em 15 residências nas ruas da Colonização, Felício Vigorito e Doutor Laureano. Duas famílias foram encaminhadas para casas de parentes, enquanto outras 13 foram acolhidas em abrigo municipal.

Em Eldorado, a elevação do nível do Rio Ribeira de Iguape provocou alagamentos em duas residências no bairro Vila Nova Esperança. Os moradores foram abrigados em casas de familiares.

Em Ribeirão Branco, foram registrados deslizamentos de terra, enxurradas e alagamentos. Os moradores foram retirados e encaminhados para casas de familiares. Também houve deslizamento na Rua Quatro, no bairro Saival, onde outras duas residências foram atingidas por alagamentos, sem necessidade de remoção dos moradores.

Em Diadema, o desabamento da escada de uma residência na Rua Caracas levou à interdição preventiva do imóvel, após avaliação técnica identificar risco associado a um talude nos fundos da moradia. Doze pessoas ficaram desalojadas e foram acolhidas por familiares.

Em Torrinha, as chuvas provocaram erosão em estradas rurais e a queda de uma ponte na Rua Santo Ângelo, na área rural.

Para esta segunda-feira, a previsão indica chuva persistente no estado de São Paulo, principalmente nas regiões leste e norte, com possibilidade de volumes elevados. Por isso, a Defesa Civil do estado de São Paulo orienta a população a evitar áreas alagadas e nunca atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, a pé ou em algum veículo.

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Com informações da Agência Brasil