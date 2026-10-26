GERAL

min de leitura

Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos

(via Agência Brasil)

| Edição de 26 de outubro de 2026 | Atualizado em 26 de outubro de 2026

Fique por dentro do que acontece em Apucarana, Arapongas e região, assine a Tribuna do Norte.

Desta segunda-feira (26) até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega Sena, com cinco sorteios consecutivos.

A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.  

Notícias relacionadas:

Nesta segunda-feira, corre o concurso 3075, cujo prêmio está acumulado em R$ 300 milhões. 

As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até às 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking. 

Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

?

Com informações da Agência Brasil