Rádio Nacional transmite duelo Fluminense x Santos pelo Brasileirão

A Rádio Nacional leva ao ar neste domingo (18) o confronto entre Fluminense e Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Masculino 2026. A bola rola a partir das 15h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Jogando em casa, o Fluminense busca a recuperação após a derrota na última rodada para o rival Flamengo. Quarto colocado na tabela, com 51 pontos, o Tricolor precisa da vitória para se consolidar no G4. Já o Santos, oitavo colocado com 42 pontos, vai ao Rio em busca dos três pontos para se aproximar da parte de cima da tabela e garantir uma vaga em competições internacionais.

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As transmissões da Rádio Nacional iniciam com a faixa Show de Bola Nacional e contarão com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos. A cobertura da partida tem um time de peso na equipe de esportes da emissora: a narração fica por conta de André Luiz Mendes, com comentários de Mário Silva. Por fim, Rafael Monteiro comanda a reportagem e o plantão de informações da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em no próprio estádio e a outra no do adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite a transmissão do Brasileirão Masculino e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular vai até 31 de outubro.

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Com informações da Agência Brasil