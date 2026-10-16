Vagas de empregos temporários têm alta de 150% em Apucarana e região

As contratações temporárias estão em alta na região e devem aquecer o mercado de trabalho neste fim de ano. Somente no acumulado entre janeiro e agosto foram mais de 1 mil admissões em Apucarana e mais 27 municípios, segundo levantamento feito pela Tribuna com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mesmo período do ano passado, foram registradas 401 contratações temporárias, o que corresponde a um aumento de 150%.

O perfil desses trabalhadores, segundo o Caged, é majoritariamente masculino, com 720 homens e 330 mulheres contratados neste ano. A maior parte das vagas (399) foi preenchida por jovens de 18 a 24 anos, seguida pela faixa etária de 30 a 39 anos (256). O levantamento mostra ainda que o mercado também tem absorvido profissionais da terceira idade, com o registro de 10 admissões de pessoas acima dos 65 anos. Quanto à escolaridade, a grande maioria (985) possui o ensino médio completo. Esses profissionais têm sido direcionados, principalmente, para atuar na indústria, em serviços administrativos e como vendedores no comércio, lojas e mercados.

Em Apucarana, a expectativa da Secretaria de Indústria e Comércio é a abertura de pelo menos 220 vagas temporárias para o fim do ano. “Nossa expectativa é positiva para as contratações de fim de ano em Apucarana. Atualmente, a Agência do Trabalhador conta com 565 vagas ofertadas em diversos setores. Com o aquecimento do comércio e dos serviços neste período, projetamos um crescimento de até 35% na oferta de vagas temporárias, principalmente nas áreas de vendas, atendimento e supermercados. Além disso, essas oportunidades podem representar uma porta de entrada para a efetivação no mercado de trabalho após as festas de fim de ano”, destaca o secretário da pasta, Neno Leiroz.