Novo concurso da Prefeitura de Apucarana traz cargos inéditos

O novo concurso da Prefeitura de Apucarana vai selecionar profissionais para dois cargos inéditos na estrutura da administração municipal: economista e administrador. Segundo informou o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), as funções vão reforçar o planejamento da administração e a preparação para as mudanças na arrecadação decorrentes da reforma tributária.

O prefeito afirma que os novos profissionais vão qualificar a atuação nessas áreas. “Hoje, esse trabalho é feito basicamente por técnicos de nível médio e por contadores. Mas não basta. Uma empresa desse tamanho, como a Prefeitura de Apucarana, com 3,8 mil servidores e R$ 700 milhões de orçamento, com 140 mil habitantes [..], fazia muita falta. Na verdade, nem tinha sentido a ausência desses profissionais. Todas as cidades do nosso porte já possuíam profissionais como o administrador e o economista fazendo parte das suas equipes”, diz.

O edital oferece nove vagas imediatas e cadastro de reserva para sete cargos. Além das vagas inéditas para economista e administrador, estão previstas oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, procurador jurídico, veterinário e agente fiscal. As inscrições começam em 21 de outubro.

Rodolfo Mota afirmou que as demais funções contempladas pelo concurso já fazem parte das carreiras municipais. As convocações buscam atender tanto à reposição de servidores, inclusive por aposentadorias, quanto à necessidade de ampliar as equipes.

O secretário municipal de Fazenda, Rogério Ribeiro acrescentou que no setor de fiscalização, o município passou de cinco para quatro agentes após uma exoneração. Um dos servidores está lotado no meio ambiente, enquanto os demais atuam na área de obras.

Segundo ele, a prefeitura recebe diariamente quatro novas solicitações de pré-análise de obras e dez pedidos de certidão de endereço para abertura de empresas e empreendimentos. O quadro reduzido, afirmou, interfere no prazo de atendimento.

“Como a gente tem uma quantidade reduzida, a gente demora a operação de liberar essas construções, de liberar esses novos atendimentos”, disse.

O secretário acrescentou que outras secretarias também apresentam demandas por concursos, que estão em discussão com o prefeito, ainda sem data anunciada.