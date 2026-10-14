Educação de Apucarana e saúde de Ivaiporã são premiadas pelo TCE-PR

A gestão de educação da Prefeitura de Apucarana e a gestão de saúde da Prefeitura de Ivaiporã foram reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) como as melhores do estado, dentro de suas respectivas faixas populacionais. Os municípios foram premiados durante seminário, encerrado ontem em Curitiba, em comemoração aos cinco anos de implantação do Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo (Progov). Ao todo, 30 boas práticas municipais, em oito áreas, de 28 prefeituras foram reconhecidas pelo Tribunal com base na avaliação do Progov relativo ao exercício de 2025.

Com nota 9,1 na média geral dos itens avaliados pelo Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo (ProGov), Apucarana conquistou o primeiro lugar entre as cidades paranaenses com mais de 50 mil habitantes na área da Educação. O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, que esteve em Curitiba para receber o prêmio salientou que receber esse reconhecimento por parte de um órgão externo de fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos é motivo de orgulho para Apucarana. “Essa premiação demonstra que a gestão está no caminho certo, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e transparência na gestão da Educação”, disse o prefeito.

Ele lembrou que o Município celebra os 25 anos da Educação Integral e também comemora a nota 7.4 no Ideb 2025, que colocou Apucarana em primeiro lugar entre os municípios paranaenses de médio porte nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

“Agora recebemos este reconhecimento do TCE-PR. São conquistas que caminham juntas e refletem o trabalho de muitas mãos, desde os professores, diretores e coordenadores e demais servidores envolvidos na gestão financeira da Autarquia Municipal de Educação”, pontua o prefeito, reforçando que o compromisso é de “continuar investindo bem os recursos públicos para garantir uma educação de qualidade”.