Com entrega de chaves, Jandaia prepara mudança de famílias do ‘Santo Antônio’

A Prefeitura de Jandaia do Sul e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) realizaram ontem a entrega simbólica de 75 moradias destinadas a famílias residentes na Vila Santo Antônio. As unidades integram o Programa Casa Fácil Paraná – modalidade Vida Nova e representam uma mudança para moradores que, durante anos, conviveram com habitações precárias, falta de saneamento adequado e condições de vulnerabilidade social.

A iniciativa faz parte do processo de desocupação da área da Vila Santo Antônio, localizada nas proximidades do Country Clube e situada em uma região de preservação ambiental. Após a retirada das famílias e a conclusão das etapas necessárias, o espaço deverá receber um Parque Ambiental, projeto desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e a Sanepar, com previsão de início das intervenções nos próximos meses.

O projeto habitacional teve início ainda em 2017, e foi posteriormente anunciado pelo Governo do Estado em 2019 em visita do governador Ratinho Junior ao município, durante a gestão do prefeito Ditão Pupio.

Para o prefeito Ditão Pupio, a entrega representa a conclusão de uma trajetória iniciada há vários anos e abre caminho para uma nova transformação urbana e ambiental no município. “Esse é um projeto que começamos na minha gestão anterior, em 2017 e que, depois de muitas etapas, finalmente chega a este momento tão importante. São 75 famílias que passam a ter uma casa digna, com mais segurança e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, avançamos para que Jandaia do Sul tenha seu primeiro Parque Ecológico, em um projeto muito bonito que está sendo desenvolvido pela Sanepar em parceria com o Município. É uma conquista que muda a vida das famílias e também transforma uma área importante da nossa cidade”, destacou.

O diretor de obras da Cohapar, Ademir Bier, ressaltou a importância da conclusão do empreendimento, que passou por diferentes etapas administrativas até chegar à entrega das moradias. “Foi um projeto que enfrentou desafios ao longo do caminho, inclusive relacionados aos processos de licitação, mas hoje temos a satisfação de entregar mais uma obra que representa dignidade e qualidade de vida”, afirmou.