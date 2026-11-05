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Skatista Duda Ribeiro é prata na Olimpíada da Juventude, em Dacar

(via Agência Brasil)

| Edição de 05 de novembro de 2026 | Atualizado em 05 de novembro de 2026

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A quinta-feira (5) foi prateada para a skatista brasileira Duda Ribeiro na Olimpíada da Juventude, em Dacar (Senegal). A atleta foi vice-campeã no skate street ao somar 138.28 pontos na final. Completaram o pódio a chinesa Zhu Yuanling (149.82 pontos) com o ouro e a canadense Evie Pritchard com o bronze (137.79). A prata conquistada pela skatista é a terceira medalha do Brasil na competição – Clarisse Vallim foi ouro no judô e Ana Júlia Amaral bronze na natação.

“Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor”, disse Duda, que no mês passado conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé (Argentina).

Moradora de Maricá, Duda ressaltou a importância do apoio do público presente no complexo Tour de l'Oeuf, na capital senegalesa. A adolescente contou ainda com uma torcedora ilustre: a medalhista olímpica Rayssa Leal (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude.

“A torcida sempre faz diferença quando estou na competição”, comentou Duda, que também agradeceu à presença de Rayssa “Ela me ajudou demais, ela me mandou mensagem, falou comigo. Eu sou muito grata por ela ter me ajudado”.

Duda Sampaio arrematou vaga na final após liderar a classificatória com somatório de 134.74 pontos. A brasileira se destacou logo na primeira das três voltas, ao cravar 62.21, sendo a única competidora a passar dos 50 pontos.  

“Ela está no ranking, buscando a vaga para [Olimpíada] Los Angeles e é muito curioso porque ela começou a andar de skate depois de [ver o esporte em] Tóquio. Então, assim, se analisar, se trata de uma atleta ganhando medalha de prata hoje, que nem sabia da existência do skate antes de Tóquio, isso é muito grande”, pontuou Rogério Manosa Mancha, consultor técnico da seleção brasileira de street.

Imagem ilustrativa da imagem Skatista Duda Ribeiro é prata na Olimpíada da Juventude, em Dacar
A judoca Clarisse Vallim, de 16 anos, conquistou a medalha de ouro olímpica na útlima terça-feira (3) ao vencer por ippon a russa Anastasiia Dobrovolskaia - Wander Roberto/COB/Direitos Reservados

Demais pódios do Brasil

Os Jogos Olímpicos da Juventude reúnem cerca 2.700 atletas de 207 paises até dia 13 de novembro. A delegação brasileira conta com 35 atletas (22 nas disputas masculinas e 13 nas femininas) em Dacar.

Na última terça (3), a judoca carioca Clarisse Vallim arrematou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude. Na final da categoria abaixo dos 78 quilos, a atleta de 16 anos, única representante do judô brasileiro em Dacar, venceu por ippon a russa Anastasiia Dobrovolskaia. A brasileira se classificou à decisão por medalhas ao derrotar por ippon duas outras adversárias: Arba Hasanaj (Kosovo) e Kayla Zorrilla (Cuba).

a nadadora Ana Júlia Aguiar Amaral, de 17 anos, foi a primeira representante do país a subir ao pódio. Ela faturou o bronze no último domingo (1º) na prova dos 100 metros borboleta, com o tempo de 1min00s49. O ouro ficou com a russa Serafima Fokina (59s81) e a prata com a romena Daria-Mariuca Silisteanu (1min00s31).

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Com informações da Agência Brasil