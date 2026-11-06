Receita apreende artigos de futebol falsificados no Porto do Rio

Em mais uma ação de fiscalização contra o descaminho, agentes da Receita Federal apreenderam nessa quinta-feira (5) um contêiner com mercadorias contrafeitas - imitação ou cópia do produto original e não declaradas - no Porto do Rio de Janeiro.

A carga, proveniente da China, tem peso de aproximadamente 22 toneladas e valor estimado em R$ 9,46 milhões. Entre os produtos identificados estão mais de 91 mil peças, incluindo camisas de times de futebol, tênis e chuteiras que ostentam indevidamente marcas registradas, especialmente Nike e Adidas, caracterizando indícios de falsificação.

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Durante a fiscalização, os servidores constataram que o contêiner havia sido declarado como de artigos de menor valor. As mercadorias inicialmente apresentadas estavam posicionadas na parte frontal da carga. No entanto, ao aprofundar a inspeção, foi identificada quantia significativa de produtos não declarados escondidos no fundo do contêiner.

A apreensão reforça a atuação da Receita Federal no combate às fraudes aduaneiras, à concorrência desleal e às violações de direitos de propriedade intelectual, além de contribuir para a proteção dos consumidores e do mercado formal.

A ação integra as atividades da Operação Fronteira Receita Federal 2026, maior iniciativa de vigilância e repressão da Receita Federal em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras. A operação reúne órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa, promovendo o compartilhamento de inteligência e a atuação coordenada no combate ao crime organizado.

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Com informações da Agência Brasil