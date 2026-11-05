Equipes de Ratinho Jr e Sergio Moro iniciam transição no PR

Representantes da equipe de transição do governador eleito Sergio Moro e do atual governo de Carlos Massa Ratinho Junior se reuniram pela primeira vez ontem, no Chapéu do Pensador, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, para dar início aos trabalhos de transição na gestão do Governo do Paraná. Durante o encontro, foram apresentados os integrantes dos dois grupos e também foi entregue o ofício com uma solicitação de informações sobre a atual gestão.

O governador eleito e o atual não participaram da reunião. A formalização também foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4) e a partir de agora, o grupo terá acesso a dados sobre a situação financeira do Paraná, a estrutura administrativa, os contratos, os programas e as obras em andamento, entre outros aspectos da gestão estadual.

“Este é um passo fundamental para que possamos conhecer em profundidade a realidade da administração estadual. Com acesso às informações e aos dados do governo, teremos condições de fazer um diagnóstico mais preciso da situação do Paraná, identificar as prioridades e preparar as decisões que serão tomadas a partir de janeiro. Queremos começar o governo com planejamento, responsabilidade e clareza sobre os desafios que teremos pela frente”, afirmou Sergio Moro.

O processo foi regulamentado pelo Decreto nº 15.525, assinado por Ratinho Junior em 26 de outubro. A norma estabelece as regras para o compartilhamento de informações entre a atual administração e os representantes do governador eleito, garantindo condições para o planejamento da próxima gestão e a continuidade dos serviços públicos.

Pela atual gestão, o grupo de transição será coordenado pelo vice-governador Darci Piana, pelo superintendente de Relações Institucionais do Governo do Estado, Renato Adur, e pelo chefe de Gabinete da Governadoria, Daniel Vilas Boas. Também fazem parte da equipe o procurador-geral do Estado, Luciano Borges dos Santos, e representantes de outras oito pastas (ver infográfico).

Pelo lado do governador eleito, a transição será coordenada por Lucas Alves de Lima Barros de Góes, que atua como chefe de gabinete de Moro no Senado. O vice-governador eleito, Edson José de Vasconcelos e as primeiras secretárias já anunciadas, Pricilla Maria Santana, que vai assumir a Fazenda, e Aparecida de Fátima Gavioli, futura secretária de educação também integram quadro.