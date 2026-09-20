Vasco é campeão do Brasileirão A2 Feminino

O Vasco é campeão do Brasileirão Feminino Série A2. A conquista foi confirmada neste domingo (20), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Com a vitória de 3 a 1 no jogo de ida, em Minas Gerais, mesmo derrotada por 2 a 1 no segundo confronto, que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, a equipe carioca garantiu a taça.

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Bruna Marques e Luana Rodrigues marcaram para o Itabirito, enquanto Ju Santos fez o gol do título.

A2

O A2 é a segunda divisão do campeonato nacional de futebol feminino, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As finalistas, ao lado de Atlético (PI) e Minas Brasília, estão confirmadas na elite do futebol feminino nacional de 2027.

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Com informações da Agência Brasil