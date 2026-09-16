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Vasco mantém possibilidade de final brasileira na Copa Sul-Americana

(via Agência Brasil)

| Edição de 16 de setembro de 2026 | Atualizado em 16 de setembro de 2026

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A definição dos dois primeiros semifinalistas da Copa Sul-Americana manteve viva a possibilidade de uma final 100% brasileira. Graças ao Vasco, que derrotou o Santa Fe por 2 a 0 na noite de terça-feira (15) em São Januário, no Rio de Janeiro. Uma semana antes, na capital colombiana Bogotá, os times não saíram do zero no El Campín.

O Suipes empataram por 1 a 1 na capital paulista, o que beneficiou os argentinos, que venceram por 1 a 0 na terça-feira passada (9), na Bombonera, em Buenos Aires.

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Nesta quarta-feira (16), será conhecido o outro representante brasileiro nas semifinais, no duelo entre Atlético-MG e Santos, que se enfrentam às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A vantagem é do Peixe, que ganhou por 2 a 0 na Vila Belmiro, no litoral paulista, há uma semana.

O Galo precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso iguale o placar agregado, leva a decisão para os pênaltis. O Alvinegro Praiano avança mesmo se perder por um gol de saldo.

Quem passar, terá como adversário o ganhador do confronto entre Montevideo City Torque e Cienciano, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Centenário. A equipe uruguaia precisa reverter a vantagem do time peruano, que venceu por 2 a 0 no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco.

Neste cenário, é possível uma decisão brasileira entre Vasco e Santos ou Atlético-MG, caso os representantes brasileiros também avancem nas semifinais. Apenas uma vez a final da Sul-Americana envolveu dois clubes do Brasil. Em 2021, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentaram em Montevidéu, com vitória rubro-negro por 1 a 0.

A Sul-Americana em 2026 será decidida no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade colombiana de Barranquilla, em 21 de novembro.

Imagem ilustrativa da imagem Vasco mantém possibilidade de final brasileira na Copa Sul-Americana
São Paulo e Boca Juniors empataram em 1 X 1 - Reuters/Alex Silva/direitos reservados

Cruzmaltino vivo, Tricolor dá adeus

O triunfo vascaíno começou a ser construído no primeiro tempo. Aos 36 minutos, o zagueiro Alan Saldivia apareceu na ponta direita e cruzou na medida para Bruno Duarte mandar para as redes. Já aos 19 da etapa final, o também atacante David, de cabeça, completou para o gol a bola alçada na área pelo lateral Puma Rodríguez.

Há 15 anos o Vasco não se colocava entre os quatro melhores de uma competição continental. Curiosamente, assim como em 2011, o Gigante da Colina também está nas semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, o Cruzmaltino foi eliminado na Sul-Americana pela Universidad de Chile, mas ficou com o título nacional, batendo o Coritiba.

No Morumbis, o Boca abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com o lateral Leandro Lozano, sozinho na frente do goleiro Rafael. Aos 43, o atacante Artur cobrou falta na área e o zagueiro Domingos Duarte, de cabeça, deixou tudo igual. O São Paulo pressionou, mas não conseguiu a virada e deu adeus à Sul-Americana.

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Com informações da Agência Brasil