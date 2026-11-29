Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.092 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 88 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 03 - 29 - 30 - 39 - 44 - 51.

46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.340,53 cada

3.240 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 818,19 cada.

Apostas

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O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixa e no Internet Banking. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

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Com informações da Agência Brasil