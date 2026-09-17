Operação combate infiltração do PCC no transporte público em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) e o Ministério Público (MP-SP) fazem na manhã desta quinta-feira (17) a operação Vectura Corrupta, que investiga lavagem de dinheiro e a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte coletivo da capital paulista.

Um dos alvos é Milton Leite, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Até o momento, Leite não foi encontrado pelas autoridades. A assessoria do político emitiu nota:

Notícias relacionadas: MP: ação em São José dos Campos mira lavagem de dinheiro ligada ao PCC. “Estou em viagem, não estou foragido e vou me apresentar às autoridades em até 24 horas. Vou provar minha inocência em todas as acusações”.

A maioria dos alvos, segundo a polícia, tem função de liderança dentro da facção. São advogados e políticos que fazem parte da organização criminosa.

Esta operação é a terceira fase da investigação que verifica a atuação do PCC no transporte público da cidade de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão.

A ação da polícia e do MP-SP acontece nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão.

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Com informações da Agência Brasil