Santos: Polícia apreende dois menores suspeitos da morte de engenheiro

Dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de participação do roubo seguido de morte do engenheiro ambiental Marcelo de Oliveira da Rocha, de 30 anos, em Santos (SP), na madrugada de sábado (24). De acordo com a Polícia Civil, sete suspeitos do crime foram identificados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Rocha caminhava pela rua, após participar de show em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República, quando foi abordado por dois homens exigindo a entrega de seu aparelho celular. Em seguida, mais cinco pessoas se aproximaram, cercaram Marcelo e passaram a agredi-lo com socos e chutes.

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Socorrido inicialmente na Santa Casa de Santos, a vitima foi transferida para o Hospital São Paulo, unidade universitária vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e faleceu no domingo, por causa dos ferimentos decorrentes das agressões.

Marcelo era formado em engenharia e cursava mestrado na Unifesp. Em nota oficial, a universidade manifestou pesar e cobrou celeridade na apuração do crime. A banda que se apresentava também manifestou pesar e realizará um ato no sábado, dia 31, em homenagem ao jovem.

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Com informações da Agência Brasil