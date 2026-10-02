Transporte público de graça no dia da eleição: veja como irá funcionar

No próximo domingo (4), data do primeiro turno das eleições 2026, o transporte público coletivo deve ser gratuito em várias capitais e cidades do país. Isso é para garantir que os eleitores cheguem ao local de votação com antecedência.

A medida está prevista na Resolução-TSE nº 23.751/2026, que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano e intermunicipal no 1º turno, em 4 de outubro, e em eventual 2º turno, em 25 de outubro.

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Nas áreas urbanas, o serviço deve funcionar com horários parecidos aos dos dias úteis.

Candidatos, partidos políticos ou federações partidárias são proibidos de oferecer transporte para eleitores.

>> Veja como o transporte irá funcionar:

Amazonas

Os ônibus serão de graça das 4h às 18h em Manaus. Segundo a prefeitura, haverá esquema especial de trânsito das 7h às 16h.

Irão circular 1.149 ônibus convencionais e 320 veículos do transporte complementar no dia da votação.

Bahia

Os ônibus do sistema convencional, BRT, STEC (amarelinhos) irão operar de graça das 6h às 20h em Salvador.

Segundo a prefeitura, os ônibus irão circular sem cobrador. Os usuários deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras do veículo.

O Elevador Lacerda irá funcionar normalmente, das 7h às 21h30, sem cobrança de tarifa.

Ceará

Além da passagem de ônibus de graça, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) colocará mais 380 veículos extras para circular no domingo (4) em Fortaleza

Os ônibus funcionarão de graça das 6h às 18h. Nos demais horários - meia-noite às 5h59 e 18h01 às 23h59, será aplicada a Tarifa Social, com valores menores: R$ 4,80 a inteira, R$ 1,50 a tarifa estudantil.

Os estudantes terão direito a mais duas passagens sem cobrança.

No domingo, haverá a circulação da linha especial 1811- Papicu/Fanor/Clube dos Diários, criada para facilitar o transporte de eleitores entre seções da região.

Os horários de chegada dos ônibus e os pontos de parada estão disponíveis no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza. Pelo aplicativo, o eleitor pode consultar o local de votação e traçar a melhor rota de ônibus para deslocamento.

Distrito Federal

No Distrito Federal, os eleitores podem consultar os horários e linhas de ônibus gratuito em links da página da Secretaria de Mobilidade: pesquisa geral e pesquisa por linhas.

A Justiça Eleitoral fornece transporte gratuito no dia da eleição para eleitores que vivem em zonas rurais. Os horários e percursos podem ser verificados aqui.

Goiás

Os ônibus irão circular conforme os horários e percursos dos dias úteis em Goiânia e na região metropolitana.

De acordo com TRE-GO, os passageiros deverão passar pelas catracas, para permitir a contagem e a classificação eletrônica dos usuários, conforme o procedimento habitual de controle.

Maranhão

Os ônibus urbanos irão circular na capital maranhense com catraca livre para todos os passageiros de meia-noite às 22h. Os veículos seguirão a mesma programação dos dias úteis.

A prefeitura informou que a passagem de graça não será restrita apenas às pessoas que estiverem se dirigindo aos locais de votação. O transporte público será oferecido sem distinção entre eleitoras e eleitores, garantindo o acesso da população ao serviço durante o período determinado.

Mato Grosso

A prefeitura informou que a frota completa de ônibus irá circular das 5h às 17h no domingo (4) para atender ao fluxo de eleitores em Cuiabá.

Mato Grosso do Sul

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) informou que as todas das linhas de transporte coletivo seguirão o mesmo itinerário de segunda-feira a sexta-feira em Campo Grande.

Haverá reforço de veículos nos períodos de maior movimentação dos eleitores, das 4h40 às 08h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h.

Minas Gerais

Em Belo Horizonte, o transporte coletivo será gratuito da meia-noite às 23h59 em todas as linhas de ônibus convencionais, do Move e suplementares.

Haverá um reforço das 5h às 20h. As linhas terão itinerários de dia útil, mantendo os atendimentos típicos do domingo, como para o Zoológico e Parque das Mangabeiras.

Os passageiros deverão passar pela roleta utilizando o Cartão BHBUS ou solicitar a liberação ao motorista, se não tiver o cartão. Nenhum valor será debitado.

Paraíba

O transporte rodoviário será gratuito para eleitores que precisam se descolar entre municípios para chegar aos locais de votação. A medida vale de meia-noite do dia 3 de outubro até as 23h59 do dia 5 de outubro. É preciso apresentar título de eleitor ou e-título, comprovante de votação e do trecho de ida.

Para ônibus semiurbano, as viagens serão de graça durante todo o dia 4 de outubro.

Paraná

Em Curitiba, o transporte coletivo terá mais veículos no domingo e com passagem gratuita. Nas estações-tubo e terminais, a entrada dos usuários ocorrerá pelas portas de isenção, sem o giro da catraca.

Pernambuco

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) irá disponibilizar 1.308 ônibus para circularem no dia da eleição.

Os veículos irão operar durante todo o domingo.

Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas irão operar de graça no domingo, das 6h às 20h. A gratuidade não se aplica às linhas operadas por ônibus do tipo rodoviário no Estado do Rio de Janeiro, exceto para os casos em que não exista serviço intermunicipal operado por ônibus do tipo urbano.

Na capital, a medida vale também para o corredor expresso de ônibus BRT, para o VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), para o chamado cabritinho, transporte feito por kombis, e para as vans, esses dois registrados na prefeitura.

Ao longo dos trajetos, os passageiros do sistema do VLT poderão fazer integração com os trens nas estações Central do Brasil e Cristiano Ottoni; com o metrô, nas estações Central, Cinelândia e Carioca; além de ônibus e BRT, no Terminal Gentileza, e barcas, na Praça XV. O VLT também atende áreas próximas à Rodoviária do Rio e ao Aeroporto Santos Dumont.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), as linhas e horários podem ser consultados no site Portal das Eleições 2026, em Para os Eleitores e Eleitoras, Transporte Gratuito de Eleitores.

Rio Grande do Norte

Os ônibus intermunicipais irão funcionar de graça entre 4h30 do dia 3 de outubro até as 16h do dia 5 de outubro. A medida é para os eleitores que precisam votar em outro município e retornarem.

No caso de transporte semiurbano, a gratuidade vale durante todo o dia 4 de outubro.

Para usar o transporte de graça com destino ao local de votação, é preciso apresentar o título de eleitor ou e-título. Para voltar, o eleitor deve apresentar o comprovante de votação e de utilização da gratuidade no trecho de ida.

Rio Grande do Sul

As passagens intermunicipais serão de graça, ida e volta, entre as 8h do dia 3 de outubro e às 8h da segunda-feira (5).

A gratuidade é assegurada na modalidade comum, semi-direta e direta, excluídos os serviços especiais como executivo, leito e leito-cama. O usuário precisa apresentar título de eleitor ou e-título. A passagem deve ser emitida, presencialmente, em pontos de vendas, agências ou estações rodoviárias ou nas empresas transportadoras.

O usuário terá direito a passagem de ida ao município onde vota e de retorno para o município onde mora. Não é admitido para outros destinos. Os bilhetes de passagem eletrônica deverão ter o nome e o número do título de eleitor, além da identificação “Eleições 2026”.

Rondônia

A tarifa zero de ônibus em Porto Velho valerá das 5h às 18h no dia da votação.

Santa Catarina

Em Florianópolis, o transporte público será gratuito. Os horários dos ônibus serão os mesmo dos dias úteis.

Não é obrigatória a apresentação de cartão de transporte no domingo.

São Paulo

A cidade de São Paulo terá gratuidade no transporte público. Não será necessário apresentar documento, bilhete ou comprovante para passar pelas catracas.

Os ônibus municipais (SP Trans), linhas de metrô e vão circular sem cobrar tarifa durante o horário comercial. Nas linhas privatizadas, o passe livre é das 6h às 20h.

Ônibus municipais (SPTrans): como já ocorre regularmente aos domingos pelo programa Passe Livre, a frota de ônibus da capital operará sem cobrança de tarifa.

Sergipe

Os ônibus irão operar gratuitamente na capital Aracaju e nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, que integram o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Tocantins

A prefeitura de Palmas informou que as linhas de ônibus irão funcionar conforme a programação dos dias úteis. Os veículos começarão a circular antes das 7h.

* Colaborou Cristina Indio do Brasil (Rio de Janeiro)

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Com informações da Agência Brasil