A Caixa Econômica Federal já liberou R$ 60,8 milhões pelo Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de sete municípios da região. O balanço com dados até a última quarta-feira (18) aponta quase 19 mil trabalhadores atendidos até o momento. O prazo para solicitar a retirada segue aberto.

Apucarana lidera em volume de recursos e número de beneficiados. Mais de 10,4 mil pessoas tiveram acesso a R$ 36,3 milhões, cerca de 60% do total sacado na região. Os moradores têm até 18 de janeiro para solicitar o benefício.

Na sequência, aparece Ivaiporã, com R$ 17 milhões liberados para 5.428 trabalhadores, seguida por Califórnia (R$ 2,6 milhões). A lista também inclui Marilândia do Sul, São Pedro do Ivaí, Arapuã e Ariranha do Ivaí.

O pedido deve ser feito pelo aplicativo FGTS. No menu “Saques”, o trabalhador seleciona a opção de calamidade pública, informa o município, envia documento de identificação, comprovante de residência e indica a conta bancária para receber o crédito. Todo o processo pode ser concluído pelo celular.

A retirada é destinada a trabalhadores que moram nas áreas atingidas identificadas pela Defesa Civil e têm saldo no FGTS. O limite é de R$ 6,2 mil por conta vinculada. A Caixa exige um intervalo mínimo de 12 meses entre saques pelo mesmo motivo.

APUCARANA

Em Apucarana, a liberação ocorreu devido ao temporal com ventos de até 124,9 km/h registrado em 21 de setembro. Balanço da Defesa Civil Estadual apontou mais de 21 mil moradores afetados, cerca de mil desalojados e 20 desabrigados. Aproximadamente 5 mil residências sofreram danos. A prefeitura decretou emergência no dia seguinte.

Segundo o Simepar, os estragos foram compatíveis com um downburst, fenômeno em que uma corrente de ar desce da nuvem e se espalha com força ao atingir o solo. O temporal derrubou árvores, quebrou mais de 70 postes e deixou 43 mil domicílios sem energia nas primeiras horas.

Na região, a Defesa Civil contabilizou 200 residências danificadas em Califórnia, 101 em Marilândia do Sul, 85 em São Pedro do Ivaí e 46 em Ivaiporã.

ENTULHOS CAUSAM TRANSTORNOS EM APUCARANA

Quase dois meses após o temporal, ainda é possível encontrar entulhos em diversos pontos da cidade. A secretaria de Serviços Públicos estima que precisará de cerca de 30 dias para concluir a retirada. Segundo o secretário da pasta, Wendel Meta, o município recebeu mais de 5 mil protocolos para o recolhimento de galhos, móveis e telhas, tendo atendido pouco mais da metade da demanda até o momento. Para acelerar a limpeza, 30 servidores e seis máquinas atuam diariamente, inclusive em feriados e períodos noturnos. Meta destaca que a coleta de telhas é um serviço extra, determinado pelo prefeito para evitar custos elevados de descarte aos moradores. “A população precisa ter um pouco de paciência, mas vamos recolher. É um volume atípico e muito grande, por isso o trabalho acaba sendo demorado”, afirmou o secretário.

