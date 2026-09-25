Convenção coletiva define reajuste de 6% para comerciários de Apucarana e região

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap) fecharam assinaram na quinta-feira (24) o acordo coletivo dos trabalhadores do comércio de rua, shopping e supermercados. A convenção estabelece um aumento de 6% para todas as categorias. O índice é válido para cerca de 11,5 mil trabalhadores de 10 municípios da região que integram a base territorial dos sindicatos.

Para o comércio varejista e os trabalhadores das lojas do shopping, o reajuste é aplicado a partir de 1º de julho de 2026. Nos supermercados, cuja data-base é diferente, a aplicação começa em 1º de junho de 2026. As convenções preveem reajuste proporcional ao tempo de serviço para empregados admitidos após a data-base anterior de cada segmento.

“O reajuste de 6% foi definido em negociação entre Sivana e Siecap, considerando as particularidades do comércio varejista, do shopping e dos supermercados. A assinatura das convenções dá clareza às empresas e aos trabalhadores sobre os salários e as condições de trabalho deste novo período”, explica Aída Assunção, presidente do Sivana.

As diferenças salariais referentes a julho, agosto e setembro no varejo e no shopping deverão ser pagas na folha de outubro, já corrigida. Nos supermercados, o pagamento nessa folha inclui as diferenças de junho, julho, agosto e setembro.

Os pisos variam conforme a função e, no caso do shopping, também conforme a jornada. No varejo, os valores previstos para empregados com mais de 30 dias de serviço ao mesmo empregador vão de R$ 1.686,60, para contínuos, pacoteiros e office-boys, a R$ 2.171,63, para balconistas, vendedores e comissionados. No Shopping Centro Norte, os pisos para jornada de 36 horas semanais variam de R$ 1.581,10 a R$ 1.777,00; e para a jornada de 44 horas, de R$ 1.686,60 a R$ 2.171,63.

Nos supermercados, os pisos previstos a partir de junho vão de R$ 1.699,00, para contínuos, empacotadores e office-boys, a R$ 2.577,95, para açougueiros e encarregados de caixa. Entre os demais valores estão R$ 2.144,00 para repositores e demais funções, R$ 2.193,15 para caixas e R$ 2.406,50 para padeiros, confeiteiros e cozinheiros.

As três convenções indicam abrangência territorial em Apucarana, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Kaloré, Mandaguari, Marilândia do Sul e Marumbi. A convenção específica do shopping se aplica aos trabalhadores das empresas instaladas no Shopping Centro Norte, em Apucarana.