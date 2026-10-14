Educar é um ato de amor

No dia 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor, uma ocasião especial para reconhecer e agradecer a missão daqueles que dedicam sua vida à educação e à formação de tantas gerações. Mais do que transmitir conhecimentos, ensinar é participar da construção de vidas, despertar possibilidades e ajudar cada pessoa a descobrir suas capacidades e seu lugar no mundo.

Para nós, cristãos, a educação possui uma dimensão ainda mais profunda: é um serviço à dignidade humana e uma expressão concreta do amor ao próximo. Nos Evangelhos, Jesus é frequentemente chamado de Mestre. Sua maneira de ensinar, porém, ultrapassava a simples transmissão de conhecimentos. Jesus ensinava com palavras, gestos e, sobretudo, com o testemunho de sua própria vida. Aproximava-se das pessoas, escutava suas perguntas, acolhia suas fragilidades e as ajudava a descobrir novos caminhos. Ao lavar os pés dos discípulos, deixou-nos uma das maiores lições sobre a verdadeira grandeza: “Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz” (Jo 13,15). Nele, encontramos o modelo de uma educação que não apenas informa, mas transforma.

Ser professor é também acreditar nas possibilidades de cada pessoa, mesmo quando elas ainda não são evidentes. É reconhecer que cada aluno possui uma história, um ritmo de aprendizagem, dificuldades e talentos que precisam ser acolhidos e desenvolvidos. Em uma sociedade marcada por rápidas transformações tecnológicas, excesso de informações e tantos desafios nas relações humanas, a presença do educador torna-se ainda mais necessária.

Nenhuma tecnologia pode substituir plenamente o valor de um professor que escuta, orienta, incentiva e reconhece a dignidade de seus alunos. Educar é formar não apenas profissionais competentes, mas pessoas capazes de pensar, conviver, respeitar e construir uma sociedade mais justa e fraterna. Entretanto, não podemos esquecer os desafios enfrentados diariamente por nossos professores.

A desvalorização profissional, as dificuldades estruturais, a sobrecarga de trabalho e as exigências cada vez maiores tornam essa missão especialmente desafiadora. Por isso, celebrar o Dia do Professor também significa reconhecer a necessidade de valorizar concretamente a educação e aqueles que a tornam possível. Uma sociedade que deseja construir um futuro melhor precisa cuidar de seus educadores, pois investir na educação é também investir na esperança. Cada conhecimento compartilhado, cada palavra de incentivo e cada oportunidade oferecida podem produzir frutos que ultrapassam os limites de uma sala de aula.

Neste Dia do Professor, nossa Diocese de Apucarana manifesta sua gratidão a todos os educadores que, com dedicação e generosidade, contribuem para a formação humana, intelectual e espiritual de nossas crianças, jovens e adultos.

Confiemos sua missão à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de nossa Diocese. Maria, que acompanhou o crescimento de Jesus em sabedoria, idade e graça, inspire nossos professores a educar com paciência, sabedoria e amor. Que ela os fortaleça diante das dificuldades, renove sua esperança e os ajude a reconhecer, em cada aluno, uma vida preciosa que lhes foi confiada. Sob seu olhar materno, que nossos educadores continuem semeando conhecimentos, cultivando valores e ajudando a construir um mundo mais humano, justo e fraterno.