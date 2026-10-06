Família tem energia religada 16 dias depois do temporal em Apucarana

Dezesseis dias após o temporal que atingiu Apucarana em 21 de setembro, ainda há moradores de Apucarana sem energia. É o caso de uma família do Jardim Trabalhista que até ontem continuava sem energia elétrica. Quem relata o problema é a moradora Isabele Alves, de 24 anos. O caso foi resolvido após publicação de reportagem no TNOnline, do grupo Tribuna.

A casa dela teve o padrão de energia danificado depois que uma árvore caiu em frente ao imóvel. São duas residências no mesmo terreno, onde moram cinco pessoas, incluindo uma idosa de 96 anos.

A Copel teria ido até o local posteriormente e retirado os fios que ficaram caídos, mas a energia não havia sido religada. Segundo ela, a família procurou a companhia diversas vezes, presencialmente e por telefone. “Várias vezes entramos em contato com a Copel. Eles falavam que não têm nada, nenhum chamado em aberto, mas até agora nada”, relatou ela à equipe de reportagem pela manhã.

Isabele conta que os moradores precisaram recorrer a parentes para atividades básicas, como tomar banho e carregar celulares. Ela também está em período de conclusão do TCC e afirma que não consegue estudar adequadamente em casa.

“Estamos dependendo de familiares para poder tomar banho, carregar celular e, eu, para estudar, pois estou em época de TCC e sem luz não consigo estudar. Roupa não estamos conseguindo lavar. A geladeira está vazia, porque sem energia não tem como guardar nada. O que tinha estragou tudo.”

De acordo com Isabele, a árvore que caiu durante o temporal já havia sido alvo de um pedido para retirada antes do incidente. “A árvore estava protocolada para ser removida há meses na Justiça”, afirmou.

Além dos transtornos provocados pela falta de energia, a família relata a perda de alimentos que estavam armazenados no freezer. Para Isabele, os 16 dias sem energia também têm provocado desgaste emocional entre os moradores. “Estamos estressados. Viver sem energia é péssimo. Chega à noite aquele silêncio, sem ter o que fazer. Querendo ou não, mexe com o psicológico da gente.”

Serviço religado à tarde

Depois da publicação da reportagem no TNOnline, que entrou em contato com a assessoria de imprensa da Copel, uma equipe da empresa esteve no imóvel e promoveu a religação da rede n atarde de ontem. A solução do problema trouxe alívio aos cinco moradores do terreno. O pintor autônomo Ezequiel Alves Ferreira, de 55 anos, acompanhou o trabalho da equipe técnica e celebrou o fim da longa espera. “Dá vontade mesmo é de estourar rojão, ver que a rotina vai voltar ao normal, ou pelo menos tentar voltar ao normal, que depois dessa aí, qualquer trovoada que dá a gente já se esconde debaixo da mesa”, relatou.

