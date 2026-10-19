Famílias da Vila Santo Antônio são transferidas

A Prefeitura de Jandaia do Sul deu início, neste final de semana, a mudança das famílias da Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul. Os moradores estão sendo transferidos para as novas casas construídas por meio do Programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova.

A entrega simbólica das 75 moradias foi realizada na quinta-feira (15), em uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul, Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e com o apoio da Câmara de Vereadores. As famílias viviam em condições habitacionais inadequadas em uma área próxima ao Country Clube, localizada em uma região de preservação ambiental.

O processo de transferência representa uma nova etapa do projeto habitacional, iniciado em 2017, que busca garantir moradia adequada, segurança e melhores condições de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Após a saída das famílias, a área da Vila Santo Antônio deverá passar por um processo de recuperação ambiental. A proposta prevê a implantação de um Parque Ambiental, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e a Sanepar.

O projeto tem como objetivo recuperar o espaço e criar uma nova área de preservação ambiental e lazer para a população.

Ao todo, o Programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova beneficiou 75 famílias. O projeto-piloto recebeu quase R$ 11,9 milhões de investimento e foi integralmente custeado pelo Governo do Estado, por meio Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). A participação estadual contemplou também um convênio junto à Sanepar, no valor de R$ 91.460,00, que garantiu os materiais para instalação das redes de água e esgoto no conjunto.

A iniciativa beneficiou famílias com renda de até três salários-mínimos residentes de áreas irregulares das Vila Santo Antônio, Operária e Vila Rica – elas não precisaram pagar nada pelas novas moradias.