Força-tarefa atua para remover árvores caídas após temporal

A Prefeitura de Apucarana mobilizou uma força-tarefa para remover árvores que caíram sobre residências e bloquearam ruas durante o temporal que atingiu o município na noite de segunda-feira (21). Coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), as equipes estão priorizando ocorrências em que árvores permanecem sobre imóveis e aquelas que provocam obstrução de vias.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, cinco equipes estão atuando diretamente na retirada de árvores de grande porte. Uma delas é formada por servidores do pátio de máquinas, que já trabalhavam desde o início da ocorrência, e outra é de empresa terceirizada contratada pelo município. Outras três equipes foram estruturadas ontem (23) para reforçar o trabalho emergencial.

A operação também conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, servidores municipais e voluntários que estão auxiliando nos trabalhos em diferentes regiões da cidade. “Além das cinco equipes que atuam nas ocorrências mais complexas, a Sema mantém outras duas equipes de solo voltadas principalmente à limpeza e liberação de vias e áreas em frente às residências”, informa o secretário.

Leandro explica que a retirada de árvores que atingiram imóveis exige uma operação cuidadosa. Em muitos casos, é necessário utilizar equipamentos para sustentar e retirar gradualmente o peso da árvore, reduzindo os galhos e evitando que novos danos sejam provocados na residência ou em muros. Somente depois da retirada do peso é possível remover os troncos de maior porte. “Nosso primeiro objetivo é tirar as árvores que estão sobre as casas e liberar as vias. É um trabalho que exige bastante cuidado porque, em muitos casos, a árvore ainda está exercendo pressão sobre o imóvel. Precisamos retirar o peso aos poucos, utilizando guinchos, equipamentos de apoio e fazendo o corte dos galhos de forma segura para evitar novos danos”, explica o secretário.

Aulas seguem suspensas na rede municipal

A Prefeitura de Apucarana anunciou ontem a suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino para esta quinta-feira (24). A medida, comunicada oficialmente pela Autarquia Municipal de Educação, ocorre em resposta aos graves danos estruturais em pelo 36 das 60 escolas e CMEIs da rede.

“Ao longo desta quarta-feira, aconteceram avanços com relação ao restabelecimento da energia e do abastecimento de água, mas não o suficiente para retomarmos as atividades pedagógicas, por isso a medida mais prudente, é a prorrogação da suspensão também nesta quinta-feira”, comunica o prefeito Rodolfo Mota.

A orientação da AME é para que pais e responsáveis não se baseiem em informações compartilhadas em grupos de mensagens ou redes sociais sem confirmação oficial e acompanhem as atualizações nos canais institucionais