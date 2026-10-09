Integração movimenta lojas do Terminal, mas não resolve esvaziamento do espaço interno

Dois meses após a implantação do Programa Apucarana Integrada, iniciado no dia 10 de agosto, o Terminal Urbano de Apucarana tem um novo perfil. A remoção das grades que separavam as plataformas de embarque das lojas permitiu a circulação livre dos usuários e a troca de ônibus com tarifa única. Se por um lado a mudança trouxe maior mobilidade e reaqueceu os estabelecimentos da área externa, por outro, os comerciantes situados no espaço interno — onde antes funcionava a Feira do Produtor — reclamam que a queda no fluxo de clientes e problemas frequentes de segurança não se resolveram.

Para os comerciantes instalados na área externa do terminal, a integração aumentou a circulação de pedestres e, consequentemente, a de clientes. O barbeiro Igor da Silva Melo, que trabalha no local há 12 anos, aprova a nova estrutura. “Eu gostei, ficou bem mais aberto, mais amplo, ficou um terminal um pouco mais moderno”, destaca. Segundo ele, o trânsito de passageiros aumentou: “Teve mais movimento, melhorou porque agora o trânsito de pessoas aqui é maior. Ficou um terminal mais livre para todo mundo circular para lá e para cá”, comenta.

A avaliação é compartilhada por Adelia Valin, comerciante de artesanato há quase uma década no terminal. “No meu ponto de vista, melhorou. Melhorou porque as pessoas que estavam lá dentro, que iam pegar ônibus e tinham que esperar, hoje vêm até as lojas, compram o que precisam e vêm conhecer”, relata.

Entre os passageiros, a facilidade de deslocamento é o principal ganho citado. A estudante Camile Luiza Pires Camargo, de 19 anos, pontua que a abertura facilitou a rotina diária. “Acho que ficou bem mais fácil para se locomover aqui, por conta que agora está aberto. Também ficou mais fácil por conta dos senhores também, não precisar chegar até aqui para ir no lugar”, avalia.

A moradora do Distrito de São Domingos, Elisandra Teixeira da Silva, aprova o novo acesso comercial, embora faça um alerta quanto à segurança no local aberto: “Achei bom, melhor, mas com ele aberto é perigoso uma pessoa em situação de rua roubar a gente. Fora isso, achei bom. Mais prático a gente ir na loja, mais fácil”, dia.