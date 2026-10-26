Jandaia avança em projeto de sistema de proteção contra granizo

O município de Jandaia do Sul avança nos estudos para a possível implantação de um sistema de proteção contra granizo no município. O prefeito Ditão Pupio recebeu, ontem do professor José Gabriel Vieira Neto, vice-diretor do campus de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Campus Jandaia do Sul, estudo técnico e econômico para subsidiar a avaliação do projeto.

O documento reúne informações climáticas, análises sobre a vulnerabilidade de Jandaia do Sul e da região do Vale do Ivaí e projeções relacionadas aos impactos provocados por tempestades severas. Nos últimos anos, episódios de granizo têm causado preocupação tanto na zona urbana quanto na área rural, atingindo residências, veículos, estruturas e propriedades agrícolas.

Segundo o estudo apresentado, uma das alternativas avaliadas é a utilização de tecnologias de mitigação atmosférica por ondas de choque, mais conhecido como canhão anti-granizo, com o objetivo de reduzir os possíveis impactos provocados pela formação de granizo.

O levantamento analisa aspectos técnicos, econômicos e operacionais necessários para uma eventual implantação do sistema em Jandaia do Sul. A tecnologia vem sendo implantada em algumas regiões do Brasil.

Com o estudo em mãos, a Prefeitura iniciará uma análise detalhada das informações técnicas apresentadas pela UFPR. Entre os pontos que deverão ser avaliados estão os locais sugeridos para instalação dos equipamentos, requisitos operacionais, adequações acústicas, custos e possibilidades de obtenção de recursos para viabilizar o projeto.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância da parceria com a Universidade e que o município tem grande interesse em adquirir sistema. “Aqui em Jandaia do Sul já enfrentamos várias chuvas de granizo que causaram muitos prejuízos às famílias, ao comércio e também aos nossos produtores rurais. Estamos buscando essa solução há um tempo e agora com este estudo da UFPR podemos ter uma base técnica melhor e buscar implantar esse projeto que vai beneficiar nossa população e toda região, afirmou o prefeito.