Lions Clube doa R$ 80 mil em telhas para cobrir Edhucca

A Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) recebeu, na manhã de ontem, a doação de mais de 700 metros de telhas para a reconstrução de sua cobertura, severamente danificada pelas recentes tempestades que atingiram Apucarana. A entrega do material foi viabilizada por meio de um subsídio de emergência internacional aprovado pelo Lions Clube.

A verba, no valor de US$ 15 mil (cerca de R$ 80 mil), foi liberada em tempo recorde pela fundação da entidade para atender ao desastre climático. De acordo com o coordenador da Fundação Internacional do Lions, Luiz Guilherme Turchiari, a agilidade foi fundamental. “Nós fomos provocados pelo clube de serviço local, o Lions Apucarana Vitória Régia, que prontamente verificou a necessidade extrema da substituição desses telhados. A fundação internacional, vendo a necessidade premente desse centro, [...] imediatamente, em pouco mais de quatro horas, disponibilizou esse recurso”, explicou.

A articulação em Apucarana ocorreu após o poder público municipal já ter suprido as necessidades mais urgentes da cidade, permitindo que o clube de serviço focasse na ONG. Segundo a ex-governadora do distrito LD6, Lisa Ganem, a ação é motivo de celebração. “Estamos hoje fazendo a entrega de mais de 700 metros de telha para ser reconstruído todo o telhado”, afirmou. Para a presidente do Lions Clube Apucarana Vitória Régia, Cássia Matue, o sentimento é de dever cumprido: “Com certeza é muito gratificante fazer o bem ao próximo, não tem preço”.

O governador distrital do Lions, Eder Trombini, ressaltou que a mobilização faz parte da essência da organização, que conta com mais de 1.200 associados na região norte e noroeste do Paraná.

Para a Edhucca, que atende 140 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a chegada dos caminhões nesta quinta-feira representa um alívio. A instituição estava com suas atividades temporariamente suspensas devido aos alagamentos internos. “A partir de amanhã, a empresa vai instalar essas telhas para as nossas atividades continuarem normalmente”, relatou a presidente da Edhucca, Maria Aparecida Mendonça. Segundo ela, a expectativa é que todos os projetos voltem a funcionar integralmente na próxima semana.