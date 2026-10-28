Mutirão retira 790 caminhões de inservíveis das ruas de Ivaiporã

Setecentos e noventa caminhões de resíduos, totalizando 3,9 mil toneladas. Esse é o balanço do programa Ivaiporã Cidade Limpa, iniciativa da Prefeitura que encerrou a última etapa no mês passado. A operação, realizada ao longo de 55 dias, atendeu todos os bairros e distritos, com o cronograma prorrogado em razão das chuvas.

Das 3.950 toneladas de materiais coletados, cerca de 1.185 toneladas correspondem a materiais recicláveis. Também foram retirados restos de poda, entulhos, objetos inservíveis e restos de construção civil descartados pelos moradores.

Para realizar o trabalho em todo o município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente mobilizou 45 profissionais da equipe operacional, com o apoio de 4 maquinários e 10 caminhões. A Secretaria Municipal de Saúde também participou da iniciativa, com 65 agentes que atuaram na divulgação do programa e na conscientização dos moradores durante as visitas às residências.

Além de melhorar a organização dos espaços públicos, o recolhimento de recipientes, entulhos e objetos que possam acumular água contribui para reduzir possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya.

Segundo a prefeitura, o programa permite que moradores de todas as regiões destinem materiais acumulados nas residências, contribuindo para evitar o descarte irregular em calçadas, terrenos e espaços públicos, além de realizar a limpeza dos materiais descartados de forma irregular em todas as localidades do Município.

A retirada de restos de poda, entulhos e objetos inservíveis contribui com a melhora das condições de conservação dos bairros e incentiva práticas responsáveis de descarte.

O programa Ivaiporã Cidade Limpa é a maior operação de coleta de lixo do Vale do Ivaí, contemplando as mais de 500 ruas do município e distritos.