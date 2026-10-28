Prefeitura de Apucarana conclui asfalto no acesso ao Colégio Godomá Bevilacqua

A Prefeitura de Apucarana finalizou o asfalto do prolongamento da Rua Curitiba, via de acesso ao Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, no distrito de Vila Reis. Os serviços envolveram drenagem pluvial, meio-fio, calçadas e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Inaugurada no mês passado, com a presença do governador Ratinho Júnior, a unidade escolar foi construída pelo Governo do Paraná em terreno doado pelo município. “Essa intervenção, realizada com recursos municipais na infraestrutura viária, melhora o acesso ao colégio, proporcionando mais fluidez ao trânsito e segurança para estudantes, familiares e toda a comunidade de Vila Reis”, explica o prefeito Rodolfo Mota.

O secretário municipal de Obras, engenheiro civil Mateus Franciscon Fernandes, relata que a pavimentação da rua estava prevista no programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado. “Diante da possibilidade de demora na execução e pelo fato do colégio estar em plena atividade, a administração municipal optou por realizar os serviços com recursos próprios e contrato de pavimentação já existente. Desta forma, a infraestrutura foi executada de forma mista pelas equipes próprias das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos, responsáveis pelos serviços de preparação da base, drenagem e calçamento, enquanto a pavimentação asfáltica foi realizada por empresa contratada por licitação”, informa Fernandes.

Para o alargamento da via em frente ao colégio, ainda a ser nominada, o Município também arcou com os custos de uma desapropriação amigável. “Nosso objetivo era concluir essa obra antes, mas o período chuvoso impossibilitou a execução da pavimentação. Aproveitamos o tempo firme desta semana para finalizar os serviços. A comunidade está recebendo uma obra de qualidade, com toda a infraestrutura necessária para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança no acesso ao colégio”, afirmou Mateus Franciscon Fernandes.