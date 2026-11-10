Prefeitura de Ivaiporã anuncia cancelamento da Expovale 2026

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (10), o cancelamento da 22ª edição da Expovale. A feira agropecuária, a maior da região, estava prevista para ocorrer entre os dias 18 e 22 de novembro, com grande número de expositores e grade de shows nacionais. A medida preventiva foi adotada após uma detalhada análise meteorológica que confirmou a incidência de temporais sobre o município no período festivo, alinhando-se ao quadro de fortes chuvas que tem castigado os estados do Sul do país e as cidades da região.

Para embasar a determinação, a Prefeitura consultou cinco instituições de monitoramento climático, entre elas o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e entidades de projeção internacional. Segundo o prefeito Carlos Gil, o anúncio oficial dependia da consolidação dos boletins climáticos mais recentes.

“Tomamos essa decisão para garantir a segurança da população. A Expovale já chegou a reunir 50 mil pessoas em uma noite de show e seria inviável colocar tantas pessoas em risco. São cinco dias de evento e seria difícil conseguir uma ‘janela’ de tempo bom nesse período, o que foi confirmado pelos laudos meteorológicos”, afirmou o prefeito Carlos Gil. Segindo o prefeito, a prefeitura avaliou também realizar uma festa mais curta, em comemoração ao aniversário da cidade, que comple 65 anos em 19 de novembro, mas optou pelo cancelamento total do evento.

Os laudos apontaram riscos severos à segurança física dos frequentadores em pelo menos duas das noites programadas. Segundo o prefeito, a prefeitura não terá que arcar com valores dos cachês das atrações já confirmadas e tenta negociar com alguns dos artistas para o evento do ano que vem. Entre as atrações nacionais que estavam programadas para o evento estavam Simone Mendes, Alok, Eduardo Costa, Matogrosso & Mathias e Jota Quest.

A edição do ano passado da Expovale reuniu público de cerca de 250 mil pessoas nos cinco dias de evento, que inclui rodeio, leilão de gado e exposição agropecuária.

OUTROS

Outros municípios da região já haviam anunciado cancelamento de festas tradicionais, caso de Marilândia do Sul, que realizaria a Festa da Cenoura em dezembro. Ariranha do Ivaí, Rosário do Ivaí, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Cruzmaltina, que tinham festas de comemoração de emancipação política em novembro também cancelaram as programações.