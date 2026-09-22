Prejuízos também foram registrados em outros municípios

Odia de ontem não de foi de levantamento de estragos e socorro a afetados apenas em Apucarana. O temporal acompanhado de vendaval e granizo também causou estragos em pelo menos cinco municípios da região, entre a noite de segunda-feira (21) e a manhã desta terça-feira (22). Cidades como Arapongas, Califórnia, Faxinal, Marilândia do Sul e Ivaiporã registraram quedas de dezenas de árvores, destelhamentos de casas, interrupção no fornecimento de água e milhares de unidades sem energia elétrica.

Depois de Apucarana, Arapongas foi um dos municípios com maior volume de chamados. A Defesa Civil contabilizou 60 ocorrências, sendo 40 quedas de árvores e 11 destelhamentos. Metade dos registros foi classificada como de alta gravidade por envolver risco à vida, rede elétrica exposta ou danos em residências habitadas. Ao todo, 25 bairros foram atingidos, com destaque para o Jardim Bandeirantes. A ventania também danificou equipamentos públicos, causando a queda da fachada da Escola Municipal Cívico Disciplinar Professora Alzira Horvatich e a queda de galhos sobre a Escola Antônio Grassano Júnior.

No Cemitério Municipal, árvores de grande porte tombaram, obstruindo as vias internas e atingindo sepulturas. Onze pontos da cidade apresentaram danos severos à rede elétrica, com fios partidos e postes derrubados.

Em Marilândia do Sul, a força dos ventos derrubou árvores, quebrou postes e arrancou o telhado de diversas residências, forçando a prefeitura a suspender as aulas no município. Além da falta de energia, que afetou 3.597 imóveis segundo a Copel, a cidade também enfrentava o desabastecimento de água. A Defesa Civil local mobilizou equipes para distribuir lonas em prédios públicos. O prefeito Walmir Peres pediu calma à população, destacando que a falta de eletricidade dificultou a comunicação das equipes de resgate. “Estamos contabilizando os estragos ainda, uma chuva muito forte, vento forte, mas estamos trabalhando muito para atender a todos”, comenta.

A instabilidade climática também chamou a atenção em Ivaiporã, na região sul do município. Moradores das comunidades do Sabugueiro e do Alto Porã relataram uma intensa chuva de granizo na noite de segunda-feira. O volume foi tão expressivo que o gelo chegou a se acumular sobre o solo. Ontem, os produtores rurais seguiram à campo para avaliar os prejuízos causados pelo temporal.

Em Califórnia, a Prefeitura Municipal afirma que várias residências foram destelhadas durante a passagem do temporal. Houve queda de árvores e postes. Os estragos estavam em fase de levantamento ontem. Ainda ontem, o município registrava muitos imóveis sem energia elétrica.

Defesa Civil levanta prejuízos em Faxinal

O cenário de destruição se repetiu em Faxinal, onde os ventos intensos e a chuva de granizo deixaram pelo menos 20 residências e estabelecimentos comerciais danificados, além de provocarem o bloqueio parcial dos acessos às vilas Nova e Velha devido à queda de árvores. O fornecimento de energia foi interrompido em seis regiões da cidade. Equipes das secretarias de Obras e Urbanismo, junto à Brigada Municipal, trabalham desde a madrugada na desobstrução das ruas e no atendimento às famílias prejudicadas.

O coordenador da Defesa Civil (COMPDEC) de Faxinal, Paulinho Portela, informou que os levantamentos ainda estão em andamento e que o número de imóveis atingidos pode aumentar. “As equipes continuam fazendo o levantamento das famílias atingidas e dos danos provocados pelo temporal. Neste momento, a prioridade é atender as ocorrências mais urgentes, liberar os acessos e prestar apoio às famílias que tiveram algum tipo de prejuízo.”