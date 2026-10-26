Setor produtivo de Apucarana discute pauta de demandas ao novo governo

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional, entidades representativas de Apucarana elaboraram um documento unificado com as principais demandas do setor produtivo do município. A pauta será entregue em mãos ao vice-governador eleito do Paraná, Edson Vasconcelos, em uma reunião agendada para a próxima quarta-feira (28), na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em Curitiba. O mesmo ofício será repassado aos deputados estaduais e federais mais votados na cidade. As demandas foram apresentadas nesta segunda-feira (26), em uma reunião na Acia – Associação Comercial e Industrial do Paraná, com participação dos principais sindicatos patronais do município: Sivale, Sivana, Samisca, Sindmetal e Sindccon.

O documento, encabeçado pela Acia e parceiros, é dividido em sete eixos: desenvolvimento econômico, infraestrutura, ambiente de negócios, educação. saúde e segurança.

Entre as prioridades estão o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs), como o de bonés, a viabilidade de um porto seco, melhorias em rodovias e a ampliação da capacidade hospitalar.

A união dos diferentes setores foi destacada como fundamental para dar força política ao pleito. “Esse é um trabalho que nós iniciamos para melhorar o setor produtivo de Apucarana. Nós temos várias entidades que são muito fortes: o vestuário, o metalmecânico, o comércio, a construção civil”, explicou Bete Ardigo, presidente do Sivale. “Mas cada uma trabalhando sozinha, ela se torna fraca. Então, com esse movimento, com essa união hoje das entidades, nós fortalecemos a nossa cidade de Apucarana”, ressaltou ela.

Sobre os pontos críticos, a representante detalhou as urgências estruturais e logísticas. “Um grande problema que nós temos são os nossos viadutos, a entrada da cidade. Nós crescemos muito, então nós precisamos ter uma duplicação das nossas rodovias”, pontuou Bete, acrescentando que na educação, o foco é a garantia da continuidade do curso de Medicina na Unespar e melhorias estruturais no Colégio Agrícola.

A necessidade de aproveitar o momento político de transição de governo foi enfatizada pela presidente do Sindccon - Sindicato das Indústrias de Pré-Moldados de Concreto e Artefatos de Cimento do Norte do Paraná, Carmen Lúcia Izquierdo, que também é vice-presidente da Fiep. “A gente tem demandas específicas para a cidade e nós precisamos agora, com esse novo governo, aproveitar essa oportunidade para pedir”, afirmou. “Como empresários que temos as empresas aqui, pagamos os impostos aqui, geramos emprego aqui, nós queremos o desenvolvimento econômico de Apucarana”, justificou ela.

A reunião com o vice-governador contará com a presença de Elizabeth Ardigo, José Carlos Bittencourt, representando o Sindimetal - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Carmen Lúcia Izquierdo, Elio Pinto, presidente da Acia, Jayme Leonel, vice-presidente da Acia, entre outros.