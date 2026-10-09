“Só quem já foi órfão sabe o valor do abraço de mãe”, diz seminarista devoto da Padroeira

A perda da mãe aos quatro anos de idade marcou a infância de Renan Felipe Macedo de França, hoje com 25 anos e seminarista do segundo ano de Teologia da Diocese de Apucarana. Em meio às dificuldades, a fé cultivada pela família e a devoção a Nossa Senhora Aparecida se tornaram referências em sua trajetória. A história de Renan revela uma dimensão pessoal da devoção à Padroeira do Brasil, celebrada na próxima segunda-feira (12).

Natural de São Paulo, Renan é filho de pai pernambucano e mãe mineira e tem um irmão gêmeo. Aos quatro anos, perdeu a mãe, vítima de um problema cardíaco. Diante da perda, seu pai assumiu sozinho a criação dos dois filhos.

Mesmo com as dificuldades, a fé permaneceu presente na família. Renan recorda que o pai costumava repetir uma frase que se tornou uma referência durante sua infância: “Com fé em Deus e com Nossa Senhora Aparecida, a gente vai longe”.

Um episódio, em especial, despertou sua devoção. Em 13 de maio de 2017, ele acompanhou alguns amigos a uma paróquia em São Paulo, onde seria realizado um ato de consagração a Nossa Senhora. Durante a celebração, uma música chamou sua atenção. Um dos trechos dizia: “Só quem já foi órfão sabe o valor do abraço de mãe”.

A frase o levou a olhar para a própria história de outra maneira, reconhecendo o apoio recebido da família e as experiências que o ajudaram a superar as dificuldades. “Naquele momento foi quando eu consegui olhar para trás na minha história, na minha vida, e consegui perceber o dedo de Nossa Senhora em cada detalhe”, relata.

A partir daquela experiência, Renan passou a reconhecer a presença de Maria nas relações familiares, nas alegrias, nos momentos difíceis e no consolo recebido nas tristezas. “Eu acredito que a minha devoção nasce no dia a dia. Na fé de entender que Nossa Senhora cuida dos meus, lá de casa. Cuida dos meus amigos, cuida da minha vocação”, afirma.

Hoje, a devoção a Nossa Senhora Aparecida também faz parte da caminhada vocacional de Renan. Como seminarista do segundo ano de Teologia da Diocese de Apucarana, ele encontra na espiritualidade mariana uma referência de confiança e perseverança.

Sessenta anos da paróquia

Em Apucarana, o dia 12 de outubro terá um significado especial para a comunidade católica. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Igrejinha”, celebra os 60 anos de sua criação. Quatro missas serão realizadas ao longo do dia. As celebrações estão previstas para as 7h30, às 10h e às 15h30, esta última com a coroação de Nossa Senhora Aparecida. Às 18h, a missa será presidida pelo bispo Dom Carlos José. O bispo destaca que a história de Nossa Senhora Aparecida representa uma manifestação singular da fé do povo brasileiro. A devoção teve início em 1717, quando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. “São mais de 300 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida, esta manifestação peculiar da Mãe de Deus, através de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida”, destaca Dom Carlos José.

