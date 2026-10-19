Unespar Apucarana recebe segundo lote de equipamentos do curso de medicina

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, recebeu nesta segunda-feira, mais um lote de equipamentos destinados ao curso de Medicina. O material recebido foi conferido por profissionais da área, ligados à 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, a pedido do diretor do campus, José Ricardo dos Santos.

O curso de Medicina da Unespar-Apucarana já concluiu o vestibular e deve começar junto com o ano letivo dos demais cursos da instituição, na segunda quinzena de fevereiro. Os cinco novos laboratórios destinados ao curso têm previsão de entrega para o mês de dezembro. A primeira turma será formada por 40 alunos.

Os novos lotes de equipamentos já recebidos para o curso de Medicina atingem o valor de cerca de R$ 600 mil. Segundo o diretor do campus José Ricardo dos Santos, todo o material deve ser entregue até o fim do ano.

O novo lote que acaba de chegar inclui 26 microscópios, um desfibrilador, duas capelas de exaustão de gases, manequim de anatomia do corpo humano. Dois manequins de vias aéreas (pediátrico), uma balança de precisão para laboratório, e um autoclave (esterilização).

A avaliação dos equipamentos recebidos foi conferida por Mércia Aparecida de Paula, Anelize Sassa Brizola, Jeferson Marezi e Daniele Pereira da Costa Araújo, da equipe técnica da 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

O ex-secretário de estado da saúde, e atual deputado federal reeleito, Beto Preto, se manifestou muito satisfeito com a chegada dos equipamentos necessários para o curso de Medicina da Unespar-Apucarana. “Todas etapas planejadas, incluindo o vestibular, estão sendo cumpridas gradativamente e, a partir de 2027, Apucarana e região passam a dispor do novo curso, que é uma conquista histórica para todos”, pontua Beto Preto.