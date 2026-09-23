Vou parar com atividade’, diz produtor que perdeu 20 mil aves

Uma propriedade avícola localizada na Vila Reis, nas proximidades do Rancho Farias, em Apucarana, ficou destruída após a tempestade na noite desta segunda-feira (21), deixando um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão. O vendaval demoliu estruturas e provocou a morte de 20 mil frangos de corte.

Diante da gravidade dos estragos e da insuficiência da cobertura do seguro para reconstruir o local, Edivan Lourenço, proprietário do granja, confirmou que encerrará definitivamente as atividades. “Hoje, com o dinheiro do seguro, eu não consigo fazer de novo. Não tem como fazer de novo. Então, eu vou parar com a atividade. Não tenho condição, não vou mais mexer com isso aí”.

A propriedade contava com dois barracões integrados e abrigava 35 mil aves no momento do temporal. A granja principal, onde ficavam 20 mil frangos de 18 dias de vida, teve perda total após ter toda a cobertura arrancada. “Arrancou a cobertura toda e os frangos morreram de frio e chuva”, afirmou

No segundo barracão, que abrigava 15 mil animais, o destelhamento foi parcial e permitiu que a equipe da cooperativa resgatasse o lote sem registrar mortes.

O impacto da tempestade também provocou o desaparecimento completo da usina de energia solar do local, um investimento que gerava cerca de R$ 10 mil mensais em eletricidade. “Arrancou a cobertura toda, limpou tudo. A energia solar que custou uns R$ 300 mil para colocar, sumiu toda. As placas foram jogadas para o pasto e para os vizinhos.”

O produtor relatou que não tentará reconstruir o espaço, pois os custos superam em muito o valor que será ressarcido pela seguradora, que já foi acionada para realizar a vistoria técnica.

Apesar do forte impacto financeiro, o avicultor destacou que o maior alívio foi a preservação da integridade física do seu funcionário. O granjeiro costuma cumprir expediente no interior das estruturas, mas estava fora dos barracões quando o temporal atingiu o local. “Se o meu granjeiro estivesse dentro da granja, teria morrido. Tinha canos, comedouro e bebedouro automático. Se enroscasse nele, ia matar. Aí o prejuízo ia ser grande, uma vida não vale dinheiro nenhum”, afirmou.

Deral está levantamento prejuízos

Assim como na zona urbana, o levantamento de prejuízos no setor agrícola está em fase inicial, mas técnicos do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura adiantam que vários setores foram severamente afetados, principalmente na área de produção hortaliças, grãos de inverno e avicultura.

Técnico do Deral de Apucarana, Adriano Nunomura destaca em Apucarana, quase todas as culturas foram atingidas pelo granizo. “As mais prejudicadas foram as hortaliças, os aviários, e as lavouras de inverno que estavam em ponto de colheita como trigo e aveia”, comenta. No caso das hortaliças, a estimativa inicial é de perda total.

Segundo o técnico, a intensidade do granizo e o tamanho das pedras foram devastadores no campo. “Já tivemos chuva de granizo, mas dessa proporção eu não tinha visto aqui em Apucarana”, diz