Brasil empata com a Austrália em primeiro amistoso pós-Copa

No primeiro compromisso da seleção brasileira após a Copa do Mundo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti jogou mal e precisou de um gol de Rayan, no último minuto, para arrancar um empate por 1 a 1 com a Austrália. O amistoso foi disputado nesta sexta-feira (24), em Townsville, e evidenciou problemas táticos no Brasil, que sofreu com a falta de criatividade no meio-campo para furar o bloqueio adversário.
O treinador italiano insistiu em um esquema com quatro atacantes, o que deixou a equipe desorganizada no setor central. Jogadores importantes, como Vini Jr. e Endrick, tiveram exibições apagadas, enquanto Raphinha precisou recuar diversas vezes para ajudar na armação das jogadas. A exceção ofensiva foi Estêvão, o atleta mais perigoso do time em campo. Com dois estreantes no time titular — o lateral-direito Matheuzinho e o zagueiro Vitor Reis —, o Brasil encontrou dificuldade diante de uma Austrália bem postada com cinco defensores, que controlou o ritmo inicial e apostou nos contra-ataques.
A seleção brasileira só conseguiu assustar na reta final do primeiro tempo. Após insistir em lançamentos longos ineficazes, o time viu Estêvão balançar as redes em um chute cruzado, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o lance corretamente por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.
Na etapa final, o buraco no setor de criação continuou travando a equipe. Para tentar mudar o cenário, Ancelotti promoveu alterações, sacando Endrick, Bruno Guimarães e Vini Jr. para as entradas de Pedro, Douglas Luiz e Samuel Lino. No entanto, logo após as mudanças, aos 22 minutos, Irankunda cobrou falta com precisão e abriu o placar para os mandantes, em um lance onde o goleiro Hugo Souza demonstrou que poderia ter tentado a defesa.
Com a vantagem, a Austrália recuou todos os seus jogadores para administrar o resultado. A derrota brasileira parecia certa até os instantes finais, quando Rayan aproveitou uma cobrança de escanteio no último lance e, de cabeça, decretou o empate, evitando um vexame maior. A seleção permanece no país para enfrentar a Austrália novamente na próxima terça-feira, dia 29, em Brisbane. Na sequência, a equipe viaja para Calcutá, onde fará um duelo inédito contra a Índia no dia 3 de outubro, encerrando a Data Fifa.
O treinador deve mudar a escalação. “Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros”, declarou Carlo Ancelotti.