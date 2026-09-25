Candidato à reeleição, Beto Preto foca na regionalização da saúde

Candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados pelo PSD, o deputado federal e ex-secretário de Saúde do Paraná Beto Preto afirma que decidiu novamente colocar o nome à disposição dos eleitores para seguir atuando na área da saúde e na representação de Apucarana e do Vale do Ivaí.

“Eu decidi colocar meu nome novamente à disposição pelos mesmos motivos de 2022: saúde, representação de Apucarana e do Vale do Ivaí. Quero continuar esse trabalho em Brasília”, afirmou.

Beto Preto lembrou que Apucarana passou décadas sem eleger um deputado federal e destacou a importância de a região ter representação no Congresso. Segundo ele, a atuação deve envolver não apenas a cidade, mas também municípios que compartilham serviços e demandas.

Médico, o parlamentar coloca a saúde como uma das suas principais prioridades. Para o deputado, o movimento de regionalização da saúde, que ele comandou no Paraná enquanto secretário de saúde, deve continuar sendo fortalecido. “O município está na ponta. É ele que atende a população. O Estado precisa estar junto, apoiando os municípios para que a saúde funcione cada vez melhor”, afirmou.

Entre os exemplos citados está o Hospital da Providência e a nova estrutura do materno-infantil. Beto Preto destacou o projeto e lembrou que a obra levou anos até ser concluída. “É um hospital novo, zero quilômetro. É uma das melhores maternidades do Paraná. Foi um projeto que começou há 11 anos e que finalmente foi entregue para a população”, declarou.

Ele também citou o Hospital Torao Tokuda, o hospital da Acea, e o volume de cirurgias realizadas na unidade. “São cirurgias de varizes, próteses de quadril e joelho, menisco, ligamento, vesícula, hérnia, catarata. É um trabalho muito importante e que atende não só Apucarana, mas toda a região”, afirmou.

Na área de infraestrutura, Beto Preto citou obras rodoviárias e ferroviárias que, segundo ele, precisam continuar sendo acompanhadas. Entre elas estão o Contorno Leste de Apucarana, o Contorno de Califórnia, a duplicação do Contorno Norte e o trecho entre Ortigueira e Imbaú.

“Precisamos continuar acompanhando os contornos, as ferrovias e também os novos contratos de pedágio. Infraestrutura é desenvolvimento e é importante para Apucarana e para o Vale do Ivaí”, disse.

O deputado também defendeu uma atuação conjunta entre Apucarana, Arapongas e o Vale do Ivaí. “Nós temos uma integração muito grande. A maternidade está em Apucarana, a cardiologia está em Arapongas. As cidades precisam conversar e trabalhar juntas”, afirmou.

EDUCAÇÃO

Beto Preto também defendeu investimentos em qualificação profissional e novas tecnologias. Para ele, a transformação do mercado de trabalho exige preparação dos trabalhadores.

“O corte de cana já está mecanizado, a produção de leite está cada vez mais mecanizada. Então precisamos preparar as pessoas para aprender outras coisas, para trabalhar com tecnologia, automação e inteligência artificial”, afirmou.

Ele também defendeu a ampliação de cursos de graduação e pós-graduação por meio da Universidade Aberta do Brasil e destacou o potencial turístico do Vale do Ivaí.

MUNICIPALISTAS

O fortalecimento dos municípios também aparece entre as prioridades. Beto Preto criticou a concentração de recursos na União e defendeu uma divisão maior da arrecadação com as prefeituras.

“Quanto mais dinheiro na mão do município, mais perto das pessoas ele está. Não podemos criar obrigação para o município sem dizer de onde vai sair o dinheiro”, afirmou.

Ao final, Beto Preto destacou ações realizadas durante sua trajetória política em Apucarana, como investimentos em habitação, iluminação, educação e saúde, além da implantação do curso de Medicina e de novos equipamentos educacionais.

“Eu quero continuar trabalhando por Apucarana, pelo Vale do Ivaí e pelo Paraná. É isso que eu fiz como prefeito, é isso que estou fazendo como deputado e é isso que pretendo continuar fazendo”, concluiu.