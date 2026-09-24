Com quarteto ofensivo, Brasil enfrenta a Austrália em Townsville

Estêvão está de volta ao time titular da seleção brasileira Depois de perder a Copa do Mundo por causa de grave lesão na coxa direita, o atacante do Chelsea irá começar jogando o primeiro amistoso da Data Fifa, contra a Austrália, em Townsville, nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília). A informação foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta quinta, em entrevista coletiva.

“Estêvão é um jogador muito importante para a seleção. Às vezes, o interesse do clube não é o interesse da seleção. Para nós, Estêvão e outros jovens são muito, muito importantes. E, mesmo se ele não jogar, não tiver minutos no clube, eu vou chamá-lo porque pensamos que é muito importante para o futuro”, disse Ancelotti.

O início da temporada 2026/27 tem sido de adaptação e minutagem reduzida para Estêvão no Chelsea. Após se recuperar de uma lesão sofrida em abril, o atacante brasileiro vem ganhando espaço gradualmente na equipe sob o comando do técnico Xabi Alonso.

Ancelotti revelou ainda que o Brasil deve ir a campo com um quarteto ofensivo, esquema majoritariamente utilizado pelo treinador durante a preparação para a Copa do Mundo e no Mundial O time titular da seleção brasileira irá contar com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

Apesar de ressaltar que o novo ciclo representa uma continuidade do trabalho que vinha sendo realizado antes da Copa, o treinador celebrou a presença de jogadores jovens na seleção - dos convocados, oito atletas nunca tinham servido o time principal do Brasil.

“Temos uma Data Fifa importante. Temos novos jogadores, novos jovens. Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito até um ano e tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade. Acho que esses jogos aqui na Austrália são muito boas oportunidades para os jovens que temos aqui. Alguns deles não têm muita oportunidade de jogar e podem acumular minutos com a seleção”, comentou o técnico italiano.

O Brasil continua com a sua preparação para os jogos da Data Fifa, quando fará três amistosos. Nesta sexta, a equipe enfrenta a Austrália, às 7h (horário de Brasília), em Townsville. Os dois times voltam a se encontrar no dia 29. Já no dia 3 de outubro, a seleção volta a campo, mas jogar contra a Índia, em Calcutá.