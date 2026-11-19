O alívio do Corinthians ao golear o Botafogo por 4 a 0, na noite de quarta-feira (18), na Neo Química Arena, é representado nos números. O simples resultado positivo reduziu pela metade a probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Segundo dados do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe comandada por Clarence Seedorf tem 24,7% de risco de cair de divisão. O time começou a rodada com 50,7% de probabilidade.

O Grêmio, em contrapartida, se complicou. O empate sem gols contra o Bahia e os dois compromissos seguidos fora de casa, contra Santos e Corinthians, elevaram as possibilidades de rebaixamento: 67,9%, segundo os dados da universidade.

A goleada em Itaquera levou o Corinthians para o 15º lugar com 40 pontos, restando três rodadas para o fim do Brasileirão. A equipe retorna a campo somente na próxima quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV.

Memphis Depay finalmente desencantou e voltou a ter seu nome gritado pela torcida do Corinthians na partida. O atacante deu uma assistência e participou diretamente de gols na vitória de 4 a 0. Não à toa recebeu elogios do comandante: o compatriota Seedorf, que exaltou sua condição física e, principalmente, sua atitude.

Desde que assumiu o clube alvinegro em uma contratação que deu o que falar na imprensa e mídias sociais, o holandês vem respondendo com bons resultados até então. Em quatro partidas, foram duas vitórias, contra o alvinegro carioca e o Mirassol, um empate com o São Paulo e uma derrota para o Vasco, em duelo que chegou a estar à frente até os momentos finais. Aos poucos, a equipe, segundo ele, entende as mudanças táticas e postura em campo.

“No caso do Memphis, foi melhor do que eu esperava, fisicamente também. Ele fez um bom trabalho durante o jogo”, disse Seedorf na coletiva de imprensa após o triunfo sobre o Botafogo, exaltando o comportamento do centroavante na sequência. “O mais importante foi a atitude dele, e de todo mundo, do primeiro ao último minuto”, pontuou.

“Isso é o que eu quero do time, essa mentalidade. Já conseguimos, finalmente, fazer um gol no primeiro tempo, para quebrar a pressão. Agora, temos que manter o pé no chão, mas isso confirma para os jogadores que o trabalho que estamos fazendo está valendo, dando certo. Não podemos relaxar”, seguiu o técnico.

De fato, Seedorf acredita que suas ideias táticas fazem parte da diferença de performance do Corinthians, mas ele vê a nova postura do time alvinegro como fundamental. “Seja na fase defensiva ou na ofensiva, a atitude sempre faz diferença”, opinou o holandês.