Estêvão celebra volta à seleção após ausência na última Copa do Mundo

Estêvão voltou a sorrir na volta à seleção brasileira para os amistosos de final setembro e início de outubro, mas ainda não esconde a frustração por perder a Copa do Mundo de 2026 após sofrer grave lesão muscular na coxa. O jovem atacante do Chelsea era apontado como um dos nomes promissores para brilhar em campos da América do Norte e teve seu sonho frustrado pela contusão. Ele inicia o novo ciclo confiante.

“Estar aqui para este novo ciclo é muito importante para mim e para todos os jovens que estão chegando. Acho que cada um tem de representar da melhor forma a seleção brasileira, seja valendo pontos ou não”, destacou o atacante, que deve ser titular de Carlo Ancelotti nos amistosos com Austrália e Índia.

“A gente vai tentar buscar nesses amistosos dar o nosso melhor, é isso que importa. Os resultados vão vir, é só cada um dar o melhor que vai dar tudo certo”, mostrou confiança, mesmo não vindo jogando com regularidade no Chelsea de Xabi Alonso. O garoto evita polêmica com o novo comandante e revela apoio da família para superar o drama de perder uma Copa do Mundo.

“Minha família foi fundamental para mim nesse período de lesão, que não é muito fácil para um atleta. Acho que perdemos um momento muito especial (a Copa), mas eles sempre estiveram do meu lado, do começo até o fim, então agradeço muito a eles”, afirmou, conformado. “Também usei muito uma palavra que é a resiliência, de encarar dia após dia, esquecer o que passou e focar no futuro. Agradeço muito a eles e a Deus também por me ajudar nesse período. Fico muito feliz por estar de volta.”

Foram 10 meses longe dos companheiros de seleção brasileira. A última convocação de Estêvão aconteceu ainda em novembro de 2025, para os amistosos com Senegal (2 a 0) e Tunísia (1 a 1). Ele anotou nos dois jogos e espera repetir a dose nesta Data Fifa.

“Não é ansiedade, acho que é um privilégio. Cada um dos jogadores que é escolhido aqui é privilegiado, porque a gente trabalha bastante no clube todos os dias e estar aqui é um privilégio, ser escolhido pelo Ancelotti é um privilégio para mim. Encaro isso como uma motivação de entregar o meu melhor todos os dias nos treinos e nos jogos.”

Serão dois amistosos com a Austrália em sua casa, a começar por sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, às 7h de Brasília. Depois, as seleções voltam a se encarar no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h de Brasília.

No histórico das partidas entre os dois países, foram oitop partidas— englobando Copas do Mundo, Copa das Confederações e amistosos —, o Brasil saiu vitorioso em 6 ocasiões, registrando apenas um empate e um único revés diante dos australianos.

Por fim, o Brasil enfrenta a Índia no dia 3 de outubro, às 11h de Brasília, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, na cidade de Calcutá. Será o primeiro confronto das duas seleções na história.