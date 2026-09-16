Flamengo recebe o Del Valle para confirmar vaga na Libertadores

O Flamengo entra em campo hoje, às 21h30, para confirmar sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle no Maracanã, no confronto de volta das quartas de final, e conta com uma situação confortável após ter vencido o jogo de ida, em Quito, no Equador, por 2 a 0.

Com o resultado construído fora de casa, a equipe carioca pode ser derrotada por até um gol de diferença diante de sua torcida que, ainda assim, garantirá a classificação. Para o Del Valle, o cenário é complexo: os equatorianos precisam de um triunfo por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim chega embalada para o duelo continental. Além da vantagem na Libertadores, o Flamengo vem de uma série de vitórias no Campeonato Brasileiro, incluindo um triunfo recente contra o Corinthians por 2 a 1. O resultado manteve o time na liderança da competição nacional.

Para o confronto decisivo, Leonardo Jardim deve manter a base titular que atuou em Quito. A única dúvida na escalação rubro-negra está no setor ofensivo, onde Bruno Henrique e Pedro disputam a titularidade.

Os dois jogadores, a propósito, travam uma disputa particular para saber quem será o primeiro a se tornar o maior artilheiro brasileiro da história da competição.

Os atacantes tentam superar Gabigol, antigo companheiro da dupla, que ocupa a liderança de maneira isolada. Hoje no Santos, ele tem 31 gols e disputa a Copa Sul-Americana. Ou seja, não poderá aumentar sua marca. Pedro e Bruno Henrique, empatados com 28 bolas na rede, têm o jogo de volta das quartas de final para diminuir a distância — e mais partidas pela frente caso confirmem a classificação para as semifinais nesta quinta-feira.

O Flamengo deve entrar em campo hoje com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

O Del Valle também vem de vitória em seu campeonato local, tendo superado o Libertad por 3 a 2 na reta final da partida, mas enfrenta um desfalque de peso para o jogo no Rio de Janeiro: o atacante e artilheiro Carlos González, que saiu lesionado na partida de ida.

A equipe equatoriana deve mandar a campo uma equipe formada por Aldair Quintana; Romero, Espinoza, Loor, Schunke e Cortez; Hugo Quintana, Sornoza e Briones; Reasco e Pata.