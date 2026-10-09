Palmeiras e Corinthians duelam neste domingo pelo Brasileirão

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para este domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, ganha ares de decisão para os dois extremos da tabela da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe alviverde chega embalada com a possibilidade real de assumir a liderança da competição, o time alvinegro entra em campo pressionado por uma grave crise, agravada pela recente demissão de seu treinador.

O cenário é altamente favorável ao Palmeiras, que vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, com gol de Flaco López, também no Nubank Parque. O resultado levou a equipe aos 60 pontos, encostando de vez no líder Flamengo, que tropeçou ao empatar em 2 a 2 com o Santos e estacionou nos 61 pontos. Com a distância reduzida a apenas um ponto, uma vitória no Dérbi, somada a um empate ou derrota dos cariocas contra o Fluminense, garante o topo da tabela ao time de Abel Ferreira. O bom momento refletiu nas probabilidades matemáticas de título do clube paulista, que saltaram de 21,6% para 34,7%, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A realidade do Corinthians é diametralmente oposta. A equipe amarga uma dura sequência de sete derrotas consecutivas no campeonato, a última delas sofrida na quarta-feira (7), quando perdeu por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. O resultado negativo em Porto Alegre foi a gota d’água para a diretoria, que anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz logo após a partida.

Para agravar a situação alvinegra, o Corinthians terá baixas importantes no setor ofensivo e de criação. O atacante Kaio César e o meia Rodrigo Garro receberam o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e cumprem suspensão automática no clássico. O alento para o time visitante é que oito jogadores que entraram em campo pendurados na última rodada, incluindo nomes de peso como Memphis Depay e Yuri Alberto, não foram advertidos e estão liberados para atuar. Além disso, o meio-campista André Carrillo retorna à equipe após desfalcar o time para defender a seleção peruana.

O Dérbi deste domingo também exigirá planejamento físico, especialmente por parte do Palmeiras, que divide suas atenções nesta reta final de temporada. O clássico antecede um compromisso decisivo da equipe alviverde pelas semifinais da Copa Libertadores da América, já que o time visita o Fluminense na próxima quarta-feira (14), precisando administrar o desgaste do elenco nas duas frentes de disputa.