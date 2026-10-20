Palmeiras e Fluminense decidem o primeiro finalista da Libertadores

O Palmeiras joga pelo empate contra o Fluminense hoje, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo, para garantir uma vaga na final da Libertadores da América 2026. A equipe paulista venceu a primeira partida da semifinal por 2 a 1, no Maracanã, e entra em campo com vantagem no confronto.

Para conquistar a classificação no tempo normal, o Fluminense precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória dos cariocas por um gol iguala o placar agregado e leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar será o primeiro finalista da edição de 2026 e vai encarar o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que jogam amanhã, às 21h30, no Maracanã. O primeiro duelo entre cariocas e argentinos terminou empatado em 0 a 0.

Abel Ferreira deve manter a formação utilizada no jogo de ida. A possível novidade entre os relacionados é Vitor Roque, ausente nas duas últimas partidas por uma entorse no tornozelo direito.

O time alviverde venceu os últimos quatro jogos nas competições que disputa e chega embalado. Se repetir a dose na semifinal da Libertadores, o Palmeiras carimba a vaga na decisão e a melhor sequência de 2026, com cinco vitórias consecutivas.

A equipe busca o titulo do Brasileirão - o time tem um ponto a menos que o Flamengo - e também está na semifinal da Copa do Brasil. O adversário será o Vasco nos dias 1º e 8 de novembro.

“Esse momento pós-Data Fifa vem sendo muito importante e muito bom para nós. Trabalhamos para manter, pois sabemos que é o sprint final do ano, como o professor sempre nos fala”, avaliou o meia Mauricio.

O time deve entrar em campo com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.

No Fluminense, Marcão aguarda a recuperação de Martinelli. O volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ainda não tem presença assegurada para o duelo.

Assim, a equipe pode ser a seguinte: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules (Martinelli), Nonato e Paulo Henrique Ganso; Cannobio, Savarino e Hulk.

Os dois times preservaram parte dos titulares na rodada do Campeonato Brasileiro que antecedeu a decisão. No sábado (17), o Palmeiras derrotou o Athletico-PR fora de casa. Já o Fluminense perdeu de virada para o Santos no domingo (18), no Maracanã. Apesar do resultado, Marcão afirmou que a equipe mantém a confiança em reverter a semifinal em São Paulo.

“Vamos enfrentar uma grande equipe, terão um dia a mais de descanso, e temos total consciência que vamos buscar a vitória lá e a nossa classificação para nosso torcedor”, declarou o treinador interino da equipe.